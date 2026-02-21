28 vjet i zhdukur, rivarrozet dëshmori Agron Gjocaj
Pas 28 vjetësh i zhdukur, dëshmori Agron Gjocaj është rivarrosur me nderime të larta ushtarake në fshatin Baballoq të Deçanit.
Në ceremoninë solemne, flamuri kombëtar kuq e zi iu dorëzua familjes së dëshmorit, si simbol nderimi dhe mirënjohjeje për sakrificën e tij për lirinë e vendit, raporton KosovaPress.
Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, si dhe kryetari i Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, përfaqësues institucionalë, bashkëluftëtarë, familjarë dhe qytetarë të shumtë.
Ish-kryeministri Haradinaj ndau një mirënjohje për familjen Gjocaj, të cilën ia dedikoi në shenjë respekti dhe vlerësimi për sakrificën e dëshmorit Agron Gjocaj.
Ai theksoi se kujtimi dhe vepra e dëshmorëve mbeten themel i lirisë dhe shtetndërtimit të Kosovës.
Agron (Sadri) Gjocaj ra dëshmorë më 18 gusht 1998. Eshtrat e tij u gjetën pas 28 vjetësh.