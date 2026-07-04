25-vjeçarja shqiptare diplomon në Danimarkë, punimi për luftën në Kosovë vlerësohet me notën më të lartë
Shqiptarja nga Kosova, Aroma Lushaku, ka shënuar një sukses të rëndësishëm akademik në Danimarkë, duke përfunduar studimet master në Marrëdhënie Ndërkombëtare me specializim në Studimet Globale të Refugjatëve.
25-vjeçarja, e cila jeton në Danimarkë që nga fëmijëria, u largua nga Kosova së bashku me familjen e saj për shkak të luftës.
Ajo u rrit në Herning, ku kreu arsimin fillor dhe të mesëm, ndërsa më pas vazhdoi studimet në Universitetin e Aalborgut në drejtimin Gjuhë Angleze dhe Studime Ndërkombëtare.
Studimet master i përfundoi në Kopenhagë.
Tema e punimit të saj të masterit iu kushtua luftës në Kosovë dhe kujtesës kolektive të saj, duke trajtuar ndikimin që konflikti vazhdon të ketë te brezat që e përjetuan dhe te ata që trashëgojnë kujtimet e tij.
Punimi u vlerësua me notën maksimale dhe u konsiderua një kontribut i rëndësishëm akademik mbi historinë, identitetin dhe qëndrueshmërinë e popullit shqiptar.
Përmes këtij hulumtimi, Aroma Lushaku synon të ruajë kujtesën historike dhe të ndërtojë ura mes brezave, duke theksuar rëndësinë e njohjes së së kaluarës për ndërtimin e një të ardhmeje më të fortë dhe më të bashkuar. /Telegrafi/