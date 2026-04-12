21 orë bisedime dhe asnjë marrëveshje - çfarë tha Vance për Iranin?
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance u largua nga Pakistani pasi nuk u arrit asnjë marrëveshje me Iranin për t'i dhënë fund luftës.
Ja çfarë tha ai në një konferencë për shtyp pas negociatave.
Pa marrëveshje: Bisedimet, të cilat filluan të shtunën në Islamabad dhe vazhduan gjatë natës deri në mëngjesin e së dielës, nuk dhanë rezultat në një marrëveshje për t’i dhënë fund përgjithmonë luftës.
“Mendoj se ky është një lajm i keq për Iranin shumë më tepër sesa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, kthehemi te fakti që Shtetet e Bashkuara nuk kanë arritur ende një marrëveshje”, tha Vance.
SHBA-ja dha “ofertën e saj përfundimtare dhe më të mirë”: Vance tha se negociatorët iranianë refuzuan të pranonin kushtet e SHBA-së për një marrëveshje, të cilat ai këmbënguli se kishin qenë “mjaft fleksibile”.
"Ne ishim mjaft të gatshëm të pranonim. Presidenti na tha: 'Ju duhet të vini këtu me mirëbesim dhe të bëni çmos për të arritur një marrëveshje.' Ne e bëmë këtë dhe, për fat të keq, nuk ishim në gjendje të bënim ndonjë përparim", shtoi Vance.
Mbi programin bërthamor të Teheranit: Irani nuk u zotua të heqë dorë nga ndërtimi i një arme bërthamore pas orësh negociatash, sipas zëvendëspresidentit.
“Pyetja është, ‘a shohim një angazhim nga ana e iranianëve për të mos zhvilluar një armë bërthamore jo vetëm tani, jo vetëm pas dy vitesh, por në planin afatgjatë?’ Ende nuk e kemi parë këtë, shpresojmë se do ta shohim”, vazhdoi ai.
Komunikimi me administratën: Vance tha se foli me presidentin Donald Trump "vazhdimisht" gjatë bisedimeve.
Ai zbuloi se foli edhe me zyrtarë të tjerë të lartë, përfshirë Sekretarin e Shtetit Marco Rubio, Sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth, Sekretarin e Thesarit Scott Bessent dhe Admiralin Brad Cooper, komandant i Komandës Qendrore të SHBA-së. /Telegrafi/