17 shtete mbështesin marrëveshjen SHBA-Iran - kërkojnë zbatim të menjëhershëm
Një grup prej 17 vendesh mirëpritën memorandumin e mirëkuptimit të shpallur midis SHBA-së dhe Iranit, duke e përshkruar atë si një mundësi për të rivendosur stabilitetin rajonal dhe për të mbështetur ekonominë globale.
“Ky është një moment mundësie për të rivendosur stabilitetin rajonal dhe për të stabilizuar ekonominë globale”, thuhej në një deklaratë të përbashkët nga Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe Italia.
Deklarata u nënshkrua më vonë nga 13 vende të tjera.
Ato përgëzuan SHBA-në, Iranin dhe ndërmjetësuesit, përfshirë Pakistanin dhe Katarin, për atë që e quajtën një përparim diplomatik.
Udhëheqësit theksuan se negociatat e hollësishme duhet të përfundojnë dhe marrëveshja të zbatohet "shpejt dhe gjithëpërfshirëse", duke shtuar se janë të gatshëm të mbështesin procesin.
Ata gjithashtu bënë thirrje për rihapjen urgjente të Ngushticës së Hormuzit dhe rivendosjen e "lirisë së pakushtëzuar dhe të pakufizuar të lundrimit".
Nënshkruesit e tjerë të deklaratës ishin Japonia, Kanadaja, Australia, Belgjika, Bullgaria, Administrata Greko-Qipriote, Republika Dominikane, Estonia, Finlanda, Greqia, Letonia, Polonia dhe Portugalia.
Udhëheqësit thanë se ishin të përkushtuar për të kontribuar në këtë përpjekje, duke përfshirë edhe përmes “një misioni rreptësisht mbrojtës dhe të pavarur” që synonte të qetësonte transportin detar tregtar dhe të kryente operacione pastrimi të minave, në përputhje me kërkesat e tyre përkatëse kushtetuese.
Deklarata përsëriti se Irani “nuk duhet të pajiset kurrë me armë bërthamore” dhe shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar me SHBA-në, Iranin dhe Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) drejt këtij objektivi.
Udhëheqësit thanë gjithashtu se ishin të përgatitur të hiqnin sanksionet përkatëse në përgjigje të "hapave të qartë dhe të verifikueshëm" nga Irani në lidhje me programin e tij bërthamor.
Ata u zotuan të bashkëpunojnë ngushtë me SHBA-në, Iranin dhe partnerët rajonalë për të ruajtur vrullin dhe për të arritur një zgjidhje diplomatike afatgjatë. /Telegrafi/