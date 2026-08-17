Trump thotë se SHBA-të do të zvogëlojnë stërvitjet ushtarake me Korenë e Jugut pasi ajo qëndroi jashtë luftës me Iranin
Presidenti Donald Trump ka thënë se SHBA-të do të "zvogëlojnë ndjeshëm" stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Korenë e Jugut, duke përmendur "marrëdhënien e tij shumë të mirë" me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong Un.
Ai gjithashtu vuri në dukje në Truth Social se Koreja e Jugut kohët e fundit kishte refuzuar t'i bashkohej SHBA-së në "denuklearizimin" e Iranit, transmeton Telegrafi.
"Këto stërvitje jo vetëm që janë të kushtueshme, me shumicën e këtyre kostove të paguara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (si zakonisht!), por dërgojnë një sinjal që është krejtësisht i papërshtatshëm dhe armiqësor", postoi Trump.
Seuli tha se po shqyrtonte komentet e Trump, duke shtuar se shpresonte që një marrëdhënie e favorshme midis Uashingtonit dhe Phenianit mund të çonte në bisedime kuptimplote. Pheniani nuk ka komentuar ende.
Më parë, Koreja e Jugut tha se stërvitjet me SHBA-në do të vazhdonin "sipas planit".
Kjo vjen pasi Koreja e Veriut këtë muaj kreu teste raketash balistike të ndaluara nga Kombet e Bashkuara.
Trump tha në postimin e tij në mediat sociale të dielën se ishte "tepër vonë për t'u anuluar", pasi SHBA-të dhe Koreja e Jugut do të fillonin stërvitjet e tyre vjetore ushtarake të hënën.
"Edhe pse disi pa lidhje (?), kohët e fundit e pyeta presidentin e Koresë së Jugut nëse do të donin të bashkoheshin me ne në Denuklearizimin e Republikës Islamike të Iranit, dhe ata thanë: Jo faleminderit!'", shtoi ai.
Njoftimi i Trump erdhi më pak se 24 orë pasi ai postoi një fotografi të vjetër të tij dhe Kim nga viti 2019, duke shkruar se të dy ishin miq të shkëlqyer "pavarësisht pamjes jo miqësore në këtë fotografi të veçantë".
Në deklaratën e saj, Shtëpia Blu presidenciale e Koresë së Jugut tha se do të vazhdonte konsultimet diplomatike mbi bashkëpunimin ushtarak SHBA-Kore në lidhje me Ngushticën e Hormuzit, ndërsa diskutonte detaje mbi stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Shtetet e Bashkuara.
Ekspertët sugjerojnë se tërheqja e stërvitjeve të përbashkëta ushtarake mund të ketë një kosto të lartë me relativisht pak përfitim.
"Stërvitjet e kombinuara të mbrojtjes SHBA-Kore e Jugut janë thelbësore që forcat ushtarake të jenë të gatshme dhe të afta të bëjnë punën e tyre", tha Leif-Eric Easley, profesor në Universitetin Ewha në Seul.
"Zvogëlimi i tyre mund të dëmtojë koordinimin e aleancës, të ngadalësojë procesin e marrjes së përgjegjësisë më të madhe nga Koreja e Jugut për mbrojtjen e saj dhe të dobësojë parandalimin kundër konflikteve të mundshme në Azi. Kursimet e kostove nga stërvitjet e zvogëlimit janë të pakta, ndërsa përfitimet diplomatike për marrëdhëniet me Korenë e Veriut janë të dyshimta", shtoi ai.
Javën e kaluar, udhëheqësit ushtarakë të SHBA-së dhe Koresë së Jugut mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp duke njoftuar Mburoja e Lirisë Ulchi.
Ata thanë se eventi 11-ditor do të ishte i ngjashëm në shkallë me vitet e kaluara, me rreth 18,000 ushtarë të Koresë së Jugut që merrnin pjesë.
Gjatë konferencës për shtyp, udhëheqësit ushtarakë përmendën gjithashtu vendosjen e trupave nga Koreja e Veriut për të ndihmuar luftën e Rusisë kundër Ukrainës.
Zëdhënësi i ushtrisë amerikane, Ryan Donald, tha se "stërvitja jonë merr parasysh këtë kërcënim", duke iu referuar ushtarëve të Koresë së Veriut që kthehen nga fusha e betejës. Rreth 28,500 personel ushtarak amerikan janë të stacionuar në Korenë e Jugut. /Telegrafi/