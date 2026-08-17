Kushner takohet me Netanyahun pas bisedimeve të Hamasit mbi planin e paqes
I dërguari i Donald Trump për Lindjen e Mesme, Jared Kushner, është takuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, tha zëdhënësi i kryeministrit për BBC-në.
Kushner mbërriti në Izrael të dielën në mbrëmje pasi zhvilloi bisedime të rralla me Hamasin për të diskutuar zbatimin e planit të paqes në Gaza të mbështetur nga SHBA-të, transmeton Telegrafi.
Javën e kaluar, Izraeli hodhi poshtë planin 15-pikësh të Trump për paqen, i cili gjithashtu bën thirrje që trupat izraelite të tërhiqen dhe që Gaza të rindërtohet nën një administratë të re civile palestineze.
Refuzimi erdhi pasi Bordi i Paqes i presidentit tha se kishte arritur një marrëveshje për "çarmatimin e plotë" të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza muajin e kaluar.
Trump drejton Bordin e Paqes, i cili u krijua si një organizatë ndërkombëtare që fillimisht kishte për qëllim të sillte paqe në Gaza, por më vonë u zgjerua për të përfshirë konfliktet në mbarë botën.
Sipas raporteve të medias izraelite, të dërguarit e Bordit të Paqes, Nickolay Mladenov dhe Tony Blair, do të takohen gjithashtu me Netanyahun të hënën, me qëllim avancimin e planit të Trump.
Bordi i Paqes dëshiron të tregojë se plani i paqes për Gazën mund të ecë përpara - pavarësisht refuzimit të vendosur të Netanyahut për një plan të ri rrugor.
Hamasi ka rënë dakord të heqë dorë nga armët e tij në këmbim të një tërheqjeje graduale të trupave izraelite. Por Izraeli ka këmbëngulur që Hamasi duhet të çarmatoset plotësisht para çdo tërheqjeje izraelite.
Ai gjithashtu dëshiron që çdo armë që Hamasi dorëzon të shkatërrohet, në vend që të ruhet nga një komitet teknokratik palestinez, në mënyrë që Hamasi të mos mund t'i rimarrë ato.
Për më tepër, ka kundërshtim ndaj përfshirjes së Turqisë dhe Katarit në kontrollet nëse Hamasi po i përmbush kërkesat e tij sipas marrëveshjes.
Të shtysh Netanyahun të ndryshojë qëndrimin e tij do të jetë një luftë e vështirë.
Ai është dukur gjithnjë e më i gatshëm të sfidojë SHBA-në - aleatin më të ngushtë të vendit të tij - ndërsa partia e tij lufton në sondazhe përpara zgjedhjeve të përgjithshme izraelite të tetorit, dhe me anëtarët e koalicionit të tij qeverisës që shtyjnë për një strategji më të ashpër në Gaza.
Ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, ka bërë thirrje për "eliminime të synuara" çdo natë të "30 ose 40" personave në Gaza.
Në një intervistë në podcast me Rom Braslavskin, i cili u mor peng nga Hamasi gjatë sulmit të 7 tetorit, që u transmetua më 15 gusht, Ben-Gvir tha: "Jo vetëm ata që përbëjnë një kërcënim të menjëhershëm - ka njerëz atje që nuk janë të denjë për jetën. Ata nuk duhet të jetojnë. Ata nuk janë as njerëz". /Telegrafi/