Shorti për raundin e 16-tave, çerekfinalet dhe gjysmëfinalet të Ligës së Konferencës do të hidhet të premten, më 27 shkurt, në Nyon.

Në garë janë 16 ekipe: 8 prej tyre kualifikuan direkt nga faza e grupeve, ndërsa 8 të tjera arritën aty përmes fazës play-off.

Eventi do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen zyrtare të UEFA dhe aplikacionin zyrtar të Ligës së Konferencës.

Përveç përcaktimit të çiftëve të raundit të 16-tave, shorti do të përcaktojë edhe çerekfinalet dhe gjysmëfinalet, duke treguar rrugën për në finalen që do të luhet më 27 maj në Leipzig.

Ekipet që u kualifikuan direkt për raundin e 16-tave

Pas fazës së grupeve, këto 8 skuadra sigurojnë automatikisht biletën për 1/8

Strasbourg

Rakow Czestochowa

AEK Athens

Sparta Prague

Rayo Vallecano

Shakhtar Donetsk

FSV Mainz

AEK Larnaca

Skuadrat që arritën përmes play-off-it

Përveç tyre, këto ekipe siguruan vendin në 1/8 pas ndeshjeve eliminatore

Fiorentina

Crystal Palace

Celje

Rijeka

Samsunspor

AZ Alkmaar

Sigma Olomouc

Lech Poznan

Orari i ndeshjeve

Ndeshjet e raundit të 16-tave: 12 mars (takimi i parë) dhe 19 mars (takimi i kthimit), ora 19:45 ose 22:00

Çerekfinalet: 9 prill dhe 16 prill

Gjysmëfinalet: 30 prill dhe 7 maj

Finalja: 27 maj, Leipzig

