14-vjeçari gjeti 46 mijë denarë dhe i dorëzoi në polici, merr mirënjohje nga SPB Veles
Katërmbëdhjetë vjeçari Ilija Gigov nga Velesi është bërë shembull i ndershmërisë dhe mirësisë, pasi gjeti një libër kursimi para një filiali banke në qendër të qytetit që përmbante 23 kartëmonedha nga 2,000 denarë secila, ose gjithsej 46,000 denarë.
Ilija i gjeti paratë dhe librin ndërsa kthehej nga shkolla, dhe menjëherë pasi i gjeti, ua tregoi prindërve të tij. Pa hezitim, ata e raportuan rastin në polici, pas së cilës sendet e humbura iu kthyen shpejt pronarit.
Për aktin e tij, dje, me rastin e Ditës së Policisë së Maqedonisë - 7 Maj, Sektori i Punëve të Brendshme Veles i dha atij mirënjohjeje.
"Ilija Gigov, me veprimet e tij, tregoi se cilësitë më të rëndësishme në jetën e një njeriu janë ndershmëria, përgjegjësia dhe mirësia. Disa ditë më parë, ky hero i vogël me zemër të madhe u dha një mësim si bashkëmoshatarëve të tij ashtu edhe të rriturve", tha shefi i SPB Veles, Brane Palaskov.
Ai shtoi se Ilija, megjithëse vetëm 14 vjeç, me humanitetin dhe vlerat e tij morale, ka dhënë një shembull të denjë për respekt.