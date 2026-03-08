12 vjet pas zhdukjes, ende asnjë gjurmë nga fluturimi MH370
12 vjet pasi aeroplani i fluturimit MH370 i Malaysia Airlines me 239 persona në bord u zhduk, një kërkim i ripërtërirë në det të thellë në Oqeanin Indian jugor deri më tani nuk ka arritur të gjejë aeroplanin e zhdukur, njoftuan autoritetet malajziane të dielën, ndërsa familjet ushtruan presion që përpjekjet të vazhdonin.
Byroja e Hetimit të Aksidenteve Ajrore tha në një deklaratë se një kërkim në shtratin e detit i kryer nga kompania e robotikës detare Ocean Infinity midis marsit 2025 dhe janarit 2026 anketoi mijëra kilometra katrorë të dyshemesë së oqeanit, por nuk ka dhënë asnjë gjetje të konfirmuar të rrënojave të aeroplanit.
Malajzia i dha miratimin kompanisë me seli në Teksas vitin e kaluar për të rinovuar kërkimin për Fluturimin 370 sipas një kontrate "pa gjetje, pa pagesë" në një vend të ri prej 15,000 kilometrash katrorë në Oqeanin Indian jugor, ku besohej se ishte rrëzuar .
Ocean Infinity do të paguhet 70 milionë dollarë vetëm nëse zbulohen rrënojat.
Kërkimi u krye për 28 ditë në dy faza — 25-28 mars të vitit të kaluar dhe 31 dhjetor 2025 deri më 23 janar të këtij viti , duke mbuluar rreth 7,571 kilometra katrorë të shtratit të detit.
Moti i ndërpreu operacionet periodikisht.
"Aktivitetet e kërkimit të ndërmarra nuk kanë dhënë asnjë gjetje që konfirmon vendndodhjen e rrënojave të aeroplanit", tha kompania në një deklaratë, pa dhënë detaje se kur do të rifillojnë kërkimet.
Ndryshe, aeroplani Boeing 777 u zhduk nga radari menjëherë pas ngritjes më 8 mars 2014, duke transportuar 239 persona, kryesisht shtetas kinezë, në një fluturim nga kryeqyteti i Malajzisë, Kuala Lumpur, për në Pekin.
Të dhënat satelitore treguan se aeroplani u kthye nga trajektorja e fluturimit dhe u drejtua në jug drejt Oqeanit Indian në jug të largët, ku besohet se është rrëzuar.
Një kërkim i kushtueshëm shumëkombësh nuk arriti të gjente asnjë të dhënë për vendndodhjen e tij, megjithëse mbeturinat dolën në breg në bregdetin lindor të Afrikës dhe ishujt e Oqeanit Indian.
Një kërkim privat në vitin 2018 nga Ocean Infinity gjithashtu nuk gjeti asgjë .
Voice 370, që përfaqëson familjet e disa prej personave në bordin e aeroplanit të zhdukur, i kërkoi qeverisë të zgjasë kontratën e Ocean Infinity dhe të marrë në konsideratë marrëveshje të ngjashme me kompani të tjera të eksplorimit të detit të thellë.
Edhe pse kontrata e Ocean Infinity është e vlefshme deri në qershor, grupi tha se anija e kompanisë është ridislokuar për punë të tjera dhe nuk ka gjasa të kthehet së shpejti për të përfunduar zonat e mbetura të kërkimit.
Grupi u zotua të “vazhdojë luftën për përgjigje". “Ne kurrë nuk do të dorëzohemi”. /Telegrafi/