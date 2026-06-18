Zyrtare: Veton Tusha transferohet te Celje, nënshkruan kontratë deri në vitin 2029
Kampioni i Sllovenisë, Celje, ka zyrtarizuar transferimin e futbollistit kosovar Veton Tusha nga Drita.
Klubi slloven njoftoi se ka arritur marrëveshje me kampionin e Kosovës për transferimin e anësorit 23-vjeçar, i cili ka nënshkruar kontratë afatgjatë deri më 30 qershor 2029.
Në komunikatën e publikuar, Celje theksoi se Tusha kishte lënë përshtypje të mëdha në përballjet mes dy skuadrave në eliminatoret e Ligës së Konferencës, ku shpejtësia dhe aftësitë e tij në repartin ofensiv kishin krijuar shumë probleme për mbrojtjen sllovene.
Tusha ishte një nga lojtarët kryesorë të Dritës në sezonet e fundit, duke ndihmuar ekipin gjilanas të fitojë titullin e kampionit të Kosovës për të dytin vit radhazi.
Karriera e tij nisi në Kaçanik, ndërsa më pas kaloi te Vardari para se të transferohej në Turqi. Me Denizlisporin ai shkëlqeu në moshë të re, duke u shpallur golashënuesi më i mirë i Superligës turke vetëm 18 vjeç.
Më vonë provoi aventurën në Poloni te Termalica, por pa arritur të debutonte, duke u rikthyer më pas në futbollin kosovar.
Me Ballkanin fitoi dy tituj kampioni radhazi, ndërsa pati edhe një periudhë të shkurtër te Dinamo City në Shqipëri.
Në dy sezonet e fundit me Dritën, Tusha regjistroi 16 gola dhe gjashtë asistime, statistika që bindën Celjen të investojë në shërbimet e tij./Telegrafi/