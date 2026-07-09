Zyrtar i një banke dërgon në polici 782 euro para të falsifikuara, rasti po hetohet
Një person, zyrtar i një banke ka dërguar në stacion 782 euro (dy kartëmonedha 200 euro, tri kartëmonedha 50 euro, dy kartëmonedha 20 euro, një kartëmonedhë 10 euro, 80 monedha 2 euro, 20 monedha nga 1 euro).
Sipas raportit 24 orësh të Policisë bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën në rrugën “Ekrem Rexha”, në Prizren.
Tutje bëhet e ditur se paratë janë sekuestruar, në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime.
“Ankuesi mashkull kosovar, zyrtar i një banke, me 08.07.2026 ka sjellë në stacion 782 euro (dy kartëmonedha 200 euro, tri kartëmonedha 50 euro, dy kartëmonedha 20 euro, një kartëmonedhë 10 euro, tetëdhjetë monedha 2 euro, 22 monedha nga 1 euro) që sipas ankuesit janë të falsifikuara. Paratë janë sekuestruar, në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/