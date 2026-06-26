Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave trajtoi 50 raste të reja brenda një jave, shumica dhunë në familje
Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave ka trajtuar 50 raste për periudhën 19.06.2026 - 26.06.2026.
Përmes një njoftimi për media bëhet e ditur se gjatë periudhës së punës 19.06.2026 - 26.06.2026 në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave, mbrojtësit e viktimave në nivel të Kosovës kanë trajtuar gjithsej 50 raste të reja.
Tutje në njoftim thuhet se janë trajtuar 46 raste për dhunë në familje, dy raste për sulm seksual dhe një rast të vrasjes e rëndë në tentativë.
"1 rast shkelje e detyrimeve familjare, 5 kërkesa për urdhër mbrojtje (KUM) të parashtruara në gjykatë, 15 kërkesa për urdhër mbrojtje emergjente (KUME), 1 kërkesë për ndryshim të UM, 1 kërkesë për tërheqje të UM, 2 kërkesa për ndërprerje të UM, 2 kërkesa për kompensim të dëmit, 2 ankesa, 6 parashtresa, 16 aktvendime të aprovuara, 1 aktvendim të refuzuara, 1 aktvendim për ndryshim të UM, 57 seanca gjyqësore, 12 seanca në prokurori, 4 aktgjykime dënuese, 1 aktgjykim lirues, 1 përfaqësim i rastit në polici, 1 përfaqësim i rastit në strehimore, 1 referim i rastit në ANJF, 1 referim i rastit në QPS, 43 këshilla juridike", thuhet në njoftim. /Telegrafi/