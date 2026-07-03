Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave ka trajtuar 49 raste, 46 dhunë në familje
Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave ka trajtuar 49 raste për periudhën 26.06.2026-03.07.2026
Sipas një njoftimi për media thuhet se gjatë periudhës së punës 26.06.2026-03.07.2026 në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave, mbrojtësit e viktimave në nivel të Kosovës kanë trajtuar gjithsej 49 raste të reja.
Prej tyre: 46 raste – dhunë në familje, 1 rast – dhunim, 1 rast – vrasje në tentativë, 1 rast – vrasje, 3 Kërkesa për Urdhër Mbrojtje (KUM) të parashtruara në gjykatë, 9 Kërkesa për Urdhër Mbrojtje Emergjente (KUME), 1 kërkesë për tërheqje të UM-së, 2 kërkesa për ndërprerje të UM-së, 9 aktvendime të aprovuara, 4 aktvendime të tërhequra, 1 kërkesë për kompensim nga fondi i viktimave, 2 deklarata të pëlqimit të viktimës për ndihmë, 1 ankesë, 76 seanca gjyqësore, 10 seanca në prokurori, 50 këshilla juridike, 16 aktgjykime dënuese, 3 aktgjykime refuzuese, 1 përfaqësim i viktimës në strehimore, 7 referime të rastit në QPS, 1 referim i rastit në polici. /Telegrafi/