Zulfaj për humbjen e mbi 40 milionë eurove nga BE-ja: Shkak është bllokada në Kuvend
Kryenegociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian, Jeton Zulfaj, ka deklaruar se Kosova pritet të humbë mbi 40 milionë euro nga Plani i Rritjes, për shkak të moszbatimit me kohë të disa reformave që ishin të lidhura me afatet e Bashkimit Evropian.
Në një intervistë në “Përballje Podcast” në Telegrafi.com, Zulfaj tha se problemi kryesor nuk ka qenë mungesa e gatishmërisë së institucioneve për t’i zbatuar reformat, por bllokada në Kuvend, pasi shumica e hapave të papërmbushur kërkonin miratimin e ligjeve.
“Janë trembëdhjetë hapa të cilët ishin me afat deri më 30 qershor. Gjashtë prej këtyre hapave, siç thashë, ne megjithatë do t’i shtyjmë përpara”, tha Zulfaj shkruan Telegrafi.
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Ai theksoi se nga hapat që nuk u përmbushën, pesë kanë të bëjnë me ligje që duhet të kalohen në Kuvend, ndërsa një tjetër lidhet me Strategjinë kundër Krimit të Organizuar, e cila, sipas tij, nuk mund të miratohet nga një qeveri në detyrë.
“Në këta gjashtë hapa, pesë prej tyre janë ligje që duhet të miratohen nga Kuvendi. Është edhe një strategji, Strategjia kundër Krimit të Organizuar, e cila sipas ligjit duhet të aprovohet nga qeveria në funksion të plotë dhe jo si qeveri në detyrë”, deklaroi ai.
Zulfaj tha se sikur Kuvendi të funksiononte, shumë prej reformave do të mund të kalonin në kohë.
“Sikur Kuvendi të funksiononte, shumë ligje, për mos thënë të gjitha ato që ishin pjesë e këtyre hapave, do të mund të kaloheshin”, u shpreh ai.
Sipas tij, ngadalësimi në zbatimin e reformave duhet t’i adresohet bllokadës në Kuvend.
“Mendoj që ngadalësimi në kryerjen e reformave duhet t’i adresohet shumë Kuvendit, bllokadës që ka ndodhur në Kuvend”, tha Zulfaj.
Jeton Zulfaj - Krynegociator i Kosovës për BE dhe Muhamet Hajrullahu, kryedaktor i Telegrafit.Foto: Ridvan Slivova
Ai bëri të ditur se Kosova do të dërgojë më 15 korrik kërkesë për lirimin e fondeve nga BE-ja, mbi bazën e hapave që institucionet konsiderojnë se janë përmbushur.
“Ne do ta dërgojmë një kërkesë për lirimin e fondeve mbi bazën e vlerësimit për hapat që i kemi përfunduar. Janë 18 hapa të cilët konsiderojmë që janë përfunduar dhe mbi këtë bazë do të kërkojmë lirimin e fondeve më 15 korrik”, tha Zulfaj.
Ai shtoi se kërkesa e Kosovës për lirimin e fondeve pritet të jetë mbi 100 milionë euro.
“Llogaria që ne do ta kërkojmë për lirimin e fondeve do të jetë mbi 100 milionë euro, mbi bazën e asaj që ne vlerësojmë se kemi përfunduar”, deklaroi ai.
Zulfaj sqaroi se Komisioni Evropian do të ketë 90 ditë afat për ta vlerësuar kërkesën e Kosovës dhe për të vendosur se cilat mjete mund të lirohen.
Zulfaj tha se fondet e Planit të Rritjes nuk janë mjete për qeverinë, por për Republikën e Kosovës.
“Mjetet që humbin nuk janë për mua, as për Qeverinë, janë për Republikën”, u shpreh ai.
Foto: Ridvan Slivova
Ai theksoi se reformat e papërmbushura do të kryhen sapo të krijohen institucionet e reja, por problemi është se ato nuk janë përfunduar brenda afateve të BE-së.
“Të gjitha këto pesë ligje dhe Strategjia kundër Krimit të Organizuar, në momentin që bëhet qeveria dhe Kuvendi i ri, do të bëhen. Problemi është që nuk i kemi kryer në afatin e duhur, sipas agjendës, për të kërkuar lirimin e fondeve”, tha Zulfaj.
Duke folur për procesin e integrimit evropian, Zulfaj tha se Kosova nuk po qëndron në vend pas aplikimit për anëtarësim në BE. Ai bëri të ditur se institucionet do të fillojnë përgatitjen e përgjigjeve për pyetësorin e Komisionit Evropian ende pa ardhur zyrtarisht.
Në fund, ai tha se integrimi evropian është proces gjithëshoqëror dhe se përgjegjësia për zbatimin e reformave nuk bie vetëm mbi një institucion/Telegrafi/.