Zjarrvënie në Podujevë - digjen rreth 42 ari me grurë
Në orët e pasdites, rreth orës 15:52, në Podujevë është raportuar një zjarr që ka përfshirë një sipërfaqe prej rreth 42 ari të mbjellë me grurë.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe ekipi i zjarrfikësve, të cilët kanë arritur ta lokalizojnë dhe shuajnë zjarrin.
Sipas informacioneve të para, dyshohet se zjarri ka shpërthyer si pasojë e djegies së disa mbeturinave në afërsi të arës, gjë që më pas ka dalë jashtë kontrollit dhe është përhapur në të mbjellat.
Me vendim të prokurorit kompetent është iniciuar rasti dhe hetimet lidhur me shkakun dhe rrethanat e incidentit janë duke vazhduar. /Telegrafi/
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