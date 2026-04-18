Zjarri në Tiranë, Rama: Banorët e prekur do të mbështeten me bonuse të qirasë deri të bëhen riparimet e pallatit
Ditë më parë në Tiranë një ndërtesë është përfshirë nga flakët, ku si pasojë e dëmtuan shumë apartamente.
Zjarri ishte përhapur me shpejtësi dhe ka përfshirë të gjithë ndërtesën brenda pak minutash, ndërsa banorët janë larguar me nxitim nga apartamentet, përfshirë edhe të moshuar.
Dëmet materiale në objekt janë të konsiderueshme.
E për këtë sot sërish ka shkruar kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.
Ai në një postim në Facebook njofton se banorët e prekur nga zjarri në banesat e tyre do të mbështeten me bonuse qeraje.
“Po, banorët e prekur nga zjarri në banesat e tyre do të mbështeten me bonuse qeraje, deri kur të rikthehen së shpejti në pallatin e riparuar 100% nga ndërtuesi”, shkruan Rama. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate