Zjarri 'i paparë' në rafinerinë australiane të naftës do të ndikojë në furnizimin e vendit
Një zjarr i madh në njërën nga dy rafineritë e naftës në Australi është shuar, por dëmi ka thelluar frikën mbi furnizimet me benzinë të vendit për shkak të një krize globale të karburantit.
Ekipet e emergjencës nxituan në rafinerinë e naftës Corio të Viva në Geelong, në jugperëndim të Melburnit, pak para mesnatës së së mërkurës, pas raportimeve për shpërthime dhe flakë.
Flaka u shua të enjten pasi kishte djegur për 13 orë. Askush nuk u lëndua, me dhjetëra punëtorë në vend kur shpërtheu dhe u evakuuan në mënyrë të sigurt, transmeton Telegrafi.
Rafineria - e cila prodhon 50% të karburantit të Viktorias dhe 10% të atij të vendit - është ende pjesërisht funksionale, por qeveria ka paralajmëruar për ndikime në prodhimin e benzinës.
Ministri i Energjisë Chris Bowen tha se zjarri nuk ishte "kohë e mirë" me furnizimet me karburant të Australisë nën presion që nga shpërthimi i luftës në Iran, duke krijuar një krizë globale të naftës.
Çmimi i naftës në Australi është dyfishuar në javët e fundit, me stacionet e karburantit që raportojnë mungesa për shkak të raportimeve për blerje paniku, ndërsa linjat ajrore po ulin disa shërbime ndërsa rriten kostot e karburantit për avionë.
"Ky nuk është një zhvillim pozitiv, por padyshim që ka ende shumë për të bërë për të përcaktuar se cili është ndikimi", tha Bowen në emisionin Nine's Today të enjten, duke shtuar se po punon ngushtë me kompaninë.
Shkaku i zjarrit ishte për shkak të "dështimit të pajisjeve", tha Fire Rescue Victoria, duke shtuar se do të ketë një hetim.
Rafineria përpunon rreth 120,000 fuçi naftë në ditë dhe punëson mbi 1,100 persona.
Drejtori ekzekutiv i Viva Energy, Scott Wyatt, më herët të enjten tha se zjarri kishte prekur dy njësi prodhimi benzine, ndërsa të tjerat ishin të padëmtuara.
"Por natyrisht benzina do të jetë një nga produktet që mund të preken", tha ai.
Karburanti për avionë dhe nafta po prodhoheshin gjithashtu në nivele të reduktuara si një masë paraprake sigurie.
"Ne do të fillojmë të rrisim prodhimin përsëri vetëm pasi të jemi të sigurt se mund ta bëjmë këtë në mënyrë të sigurt", tha Wyatt.
Australia mbështetet shumë në karburantet e rafinuara të importuara - kryesisht nga vende si Singapori, Koreja e Jugut dhe Malajzia - që do të thotë se çdo ndikim i zjarrit në disponueshmërinë e karburantit vendas është i kufizuar, thonë ekspertët.
"Ky zinxhir furnizimi i larmishëm ofron një shkallë qëndrueshmërie ndaj ndërprerjeve afatshkurtra vendase", tha profesori Yuan Chen i Universitetit të Sidneit në një deklaratë. /Telegrafi/