Zjarri gjigant në Spanjë përfshiu 32 mijë hektarë pyje, evakuohen 34 fshatra
Zjarrfikësit po vazhdojnë luftën me një zjarr të madh pyjor në provincën Guadalajara, në Spanjën qendrore, i cili deri tani ka përfshirë më shumë se 32 mijë hektarë tokë pyjore. Zjarri po përhapet ndërsa vendi po përballet me një valë të re të nxehti.
Zjarri shpërtheu në një zonë rurale të Guadalajarës, më pak se dy javë pasi një tjetër zjarr vdekjeprurës në jug të Spanjës la pas 13 viktima, mes tyre edhe shtetas të huaj. Në këtë rast nuk janë raportuar viktima apo të lënduar rëndë, por rreth 34 fshatra janë evakuuar si masë sigurie.
Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez vizitoi zonën e prekur, pranë fshatit Tamajon, rreth dy orë në verilindje të Madridit. Ai deklaroi se pasojat e ndryshimeve klimatike po bëhen gjithnjë e më të dukshme.
“Vit pas viti po e shohim qartë se si ndryshimet klimatike po marrin jetë dhe po shkatërrojnë pasurinë e komuniteteve tona. Kjo nuk është politikë, kjo është shkencë, janë fakte”, tha Sanchez, duke bërë thirrje për një marrëveshje kombëtare mes forcave politike për luftimin e ndryshimeve klimatike.
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Sipas tij, Spanja ka regjistruar tashmë 22 zjarre të mëdha pyjore këtë vit, secili me sipërfaqe mbi 500 hektarë, ndërsa mbi 100 mijë hektarë tokë janë djegur deri më tani.
Ministrja për Tranzicionin Ekologjik, Sara Aagesen, e përshkroi zjarrin në Guadalajara si një nga më të mëdhenjtë në historinë e fundit të vendit dhe më të madhin që është regjistruar ndonjëherë në rajonin Castilla-La Mancha.
Autoritetet rajonale njoftuan se zjarrfikësit, të mbështetur nga avionë zjarrfikës, kanë arritur të mbrojnë shtëpitë në të gjitha 40 vendbanimet e zonës së prekur, ku 90 për qind ndodhen brenda një parku kombëtar.
Vala e të nxehtit, e cila nisi të martën, pritet të arrijë kulmin të mërkurën dhe të enjten, me temperatura pranë 40 gradë Celsius në shumë zona të brendshme dhe mbi 42 gradë në pjesë të Andaluzisë. /Telegrafi/