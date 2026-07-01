Zjarr në Prishtinë, nuk raportohet për të lënduar
Sot rreth orës 06:00 është raportuar për një zjarr në rrugën “Sylejman Vokshi” në Prishtinë.
Lajmin për Telegrafin e ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinën, Enis Pllana.
Sipas tij, policia menjëherë pas pranimit të informatës ka dalë në vendin e ngjarjës, si dhe ekipet e zjarrfikësve të cilat kanë arritur ta lokalizojnë zjarrin.
"Rreth orës 06:00, është raportuar për një zjarr në rrugën 'Sylejman Vokshi' në Prishtinë. Menjëherë pas pranimit të informatës, njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, si dhe ekipet e zjarrfikësve, të cilat kanë arritur ta lokalizojnë zjarrin. Sipas informacioneve fillestare, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa si pasojë e zjarrit janë dëmtuar dy vetura", tha Pllana.
Aktualisht, hetuesit policorë janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes./Telegrafi/