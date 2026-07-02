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Zjarrfikësit po luftojnë me një zjarr të madh që po përhapet me shpejtësi në Aude, në Francën jugore, pasi flakët u përhapën nga Herault dhe dogjën më shumë se 800 hektarë gjatë natës.

Pamjet tregojnë flakët që kalojnë me shpejtësi në shpatin e një kodre, tym të dendur që ngrihet në qiell dhe aeroplanë e ekipe tokësore që luftojnë me zjarrin.

Zjarrfikësit shihen pranë ‘vijës së frontit’ ndërsa operacioni vazhdon.

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Zjarri shpërtheu në departamentin e Herault të mërkurën pasdite përpara se të përhapej me shpejtësi në Aude, i nxitur nga kushtet e thatësirës dhe erërat e forta.

Sipas përditësimit të fundit, më shumë se 800 hektarë ishin djegur.

Ekipet nga të dy departamentet mbeten në vendngjarje ndërsa punojnë për të ngadalësuar përparimin e flakëve dhe për të siguruar zonat e djegura. /Telegrafi/

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