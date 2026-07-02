Zjarr masiv në jug të Francës, flakët djegin mbi 800 hektarë
Zjarrfikësit po luftojnë me një zjarr të madh që po përhapet me shpejtësi në Aude, në Francën jugore, pasi flakët u përhapën nga Herault dhe dogjën më shumë se 800 hektarë gjatë natës.
Pamjet tregojnë flakët që kalojnë me shpejtësi në shpatin e një kodre, tym të dendur që ngrihet në qiell dhe aeroplanë e ekipe tokësore që luftojnë me zjarrin.
Zjarrfikësit shihen pranë ‘vijës së frontit’ ndërsa operacioni vazhdon.
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Zjarri shpërtheu në departamentin e Herault të mërkurën pasdite përpara se të përhapej me shpejtësi në Aude, i nxitur nga kushtet e thatësirës dhe erërat e forta.
Sipas përditësimit të fundit, më shumë se 800 hektarë ishin djegur.
Ekipet nga të dy departamentet mbeten në vendngjarje ndërsa punojnë për të ngadalësuar përparimin e flakëve dhe për të siguruar zonat e djegura. /Telegrafi/