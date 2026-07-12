Zjarr i madh në një bar në Tajlandë, të paktën 27 të vdekur
Një zjarr i madh përfshiu një pub në Bangkok herët të hënën në mëngjes, duke mbytur të paktën 27 persona përpara se zjarrfikësit ta vinin flakën nën kontroll, thanë zyrtarët.
Ekipet e shpëtimit thanë se zjarri u raportua rreth mesnatës. Pamjet e shpërndara në internet nga ndihmësit e parë tregojnë një zjarr të madh që shpërthen nga dera e përparme e pub-it në pjesën veriore të kryeqytetit tajlandez, ndërsa njerëzit përpiqeshin të iknin, me tym të zi të dendur që ngrihej në qiell.
Kryeministri i Tajlandës, Anutin Charnvirakul, u tha gazetarëve në vendngjarje se 27 persona vdiqën dhe disa janë dërguar në spital. Ai tha se shkaku i zjarrit është ende nën hetim, transmeton Telegrafi.
Zyrtarët thanë se zjarrfikësve iu desh rreth gjysmë ore për ta vënë zjarrin nën kontroll. Fotot e pasojave tregojnë tavolina dhe karrige të djegura, si dhe brendësinë e dëmtuar të pub-it.
Tajlanda ka parë tragjedi të ngjashme në të kaluarën. Në vitin 2022, 14 persona u vranë nga një zjarr në një pub muzikor në pjesën lindore të vendit.
Dhe më shumë se një dekadë më parë, 66 persona u vranë dhe më shumë se 200 të tjerë u plagosën në një zjarr gjatë një festimi të Vitit të Ri më 1 janar 2009 në klubin e natës Santika në kryeqytetin e Tajlandës. Me sa duket, ky zjarr u shkaktua nga një shfaqje fishekzjarrësh brenda. /Telegrafi/
23.57 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหาร ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ pic.twitter.com/Tw6EPb7fhS
— JS100Radio (@js100radio) July 12, 2026