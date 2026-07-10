Zidane dhe kartoni i kuq legjendar: Gjyqtari zbulon fjalët që francezi ia tha pas incidentit
Horacio Elizondo, gjyqtari i finales së Kupës së Botës 2006 mes Italisë dhe Francës, ka zbuluar detaje të reja nga momenti më i famshëm i asaj ndeshjeje, kartoni i kuq i Zinedine Zidane pas goditjes me kokë ndaj Marco Materazzit.
Italia triumfoi ndaj Francës në penallti dhe u shpall kampione e botës, ndërsa Zidane u përjashtua nga loja vetëm 10 minuta para fundit të vazhdimeve, në ndeshjen e fundit të karrierës së tij si futbollist.
Elizondo ka treguar se në momentin kur ndodhi incidenti, ai nuk e kishte parë goditjen mes dy lojtarëve.
“E pashë që Materazzi nuk po ngrihej, ndaj ndalova lojën dhe fillova të vrapoja drejt tij. Gjatë rrugës pyeta asistentët: ‘Çfarë ndodhi?’. Të dy më thanë se nuk kishin parë asgjë”, rrëfeu gjyqtari argjentinas për Gazzetta dello Sport.
Sipas tij, ishte gjyqtari i katërt, Luis Medina Cantalejo, ai që e informoi për veprimin e Zidane.
“Gjyqtari i katërt më tha: Zidane e goditi Materazzin me kokë. Në atë moment mendova: Askush nuk e pa, as lojtarët, as publiku, ndoshta vetëm nga televizori ishte e qartë”.
Elizondo tregoi se vendimi për kartonin e kuq ishte i vështirë, por ai donte që bota ta kuptonte arsyen e përjashtimit.
“Doja të shihja reagimin e Zidane dhe nëse do ta mbronte veten. Kur më pa duke futur dorën në xhepin e pasmë për kartonin e kuq, ai filloi të hiqte shiritin e kapitenit”.
Por momenti më befasues erdhi pak më vonë, kur Zidane iu afrua gjyqtarit.
“Kur isha gati të shkruaja emrin e tij, ai më preku në shpatull dhe më tha: ‘Qetësohu, kartoni i kuq është i drejtë, por a nuk e dëgjove apo e pe çfarë ndodhi më parë?’. E pyeta: ‘Jo, çfarë ndodhi?’, por ai vetëm ktheu shpinën dhe u largua”.
Kartoni i kuq ndaj Zidane mbetet një nga momentet më ikonike në historinë e Kupës së Botës, pasi ishte edhe paraqitja e tij e fundit si futbollist profesionist.
Ndërkohë, Italia që fitoi atë Botëror, nuk ka arritur të luajë më një ndeshje me eliminim direkt në Kupën e Botës që nga viti 2014, duke u eliminuar në fazën e grupeve në 2010 dhe 2014, ndërsa nuk u kualifikua në edicionet 2018, 2022 dhe 2026./Telegrafi/