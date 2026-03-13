Zhvillimi i blegtorisë në Podujevë – 56 mëshqerra shpërndahen në fazën e parë
“Sot kemi filluar shpërndarjen e mëshqerrave për fermerët llapjanë, në kuadër të projektit për zhvillimin e blegtorisë, ku nga projekti kemi gjithsej 162 përfitues”, tha Bulliqi.
Ai bëri të ditur se në fazën e parë janë shpërndarë 56 krerë mëshqerra, ndërsa pjesa tjetër e tyre do të ndahen në fazat e ardhshme.
“Urime për përfituesit, do të vazhdoj t’i mbështes edhe në të ardhmen”, shtoi kryetari i Podujevës, duke theksuar angazhimin e komunës për mbështetje të vazhdueshme ndaj fermerëve dhe zhvillimit të blegtorisë në rajon. /Telegrafi/