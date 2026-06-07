Zgjedhje me peshë historike në Armeni - vendi voton mes Perëndimit dhe Rusisë
Në Armeni po zhvillohen zgjedhjet e parakohshme, të cilat mund të vendosin nëse vendi do të vazhdojë të anojë drejt Perëndimit apo do të kthehet te aleati i tij tradicional, Rusia.
Vendi i vogël i Kaukazit Jugor me tre milionë banorë ka qenë nën presion ekonomik në rritje nga Moska, ndërsa kryeministri Nikol Pashinyan kërkon rizgjedhje me premtimin e integrimit evropian.
Zgjedhjet kanë tërhequr vëmendje të konsiderueshme ndërkombëtare ndaj Armenisë, e cila është afruar vazhdimisht me Perëndimin, ndërkohë që është ende e ndërthurur me Rusinë, partnerin e saj më të madh tregtar.
Afrimi me Perëndimin është kryesisht vepër e Pashinyanit.
Që kur erdhi në pushtet në vitin 2018, kryeministri e ka larguar vendin e tij nga Moska, ka miratuar një ligj për të nisur procesin e anëtarësimit në BE dhe ka përshpejtuar procesin e paqes me Azerbajxhanin fqinj nëpërmjet një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga SHBA-ja.
Kjo e fundit i ka siguruar atij mbështetjen e presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Sfiduesi kryesor i Nikol Pashinyan është miliarderi Samvel Karapetyan, i cili e bëri pasurinë e tij në Rusi.
Ai është nën arrest shtëpiak - i akuzuar për komplot për të përmbysur qeverinë - dhe po e zhvillon fushatën përmes nipit të tij. /Telegrafi/