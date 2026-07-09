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Deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Armend Zemaj, ka bërë të ditur se janë mbledhur mbi 150 nënshkrime për të kërkuar mbajtjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm dhe organizimin e zgjedhjeve të reja brenda partisë.

Zemaj tha se edhe dega nga e cila vjen (Deçani) ka dalë me qëndrim unanim se LDK-ja duhet të hyjë në një proces reflektimi pas zgjedhjeve parlamentare të qershorit dhe të organizojë zgjedhje të parakohshme në të gjitha strukturat e saj.

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"Unë i takoj një dege e cila ka dhënë mendim unanim që duhet të ketë zgjedhje të parakohshme dhe duhet të ketë reflektim mbi procesin zgjedhor të qershorit, domethënë në të gjitha strukturat e Lidhjes Demokratike, duke filluar nga kryetari e deri te nëndegët. Jo vetëm që e kam nënshkruar, por tashmë janë më shumë se 150 nënshkrime që kërkojnë mbajtjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm", deklaroi Zemaj.

Sipas tij, kërkesa synon nisjen e një procesi të brendshëm reformues dhe rishikimin e rezultatit zgjedhor të LDK-së në zgjedhjet e fundit parlamentare./Telegrafi/

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