Zelensky uron SHBA-në: E dimë vlerën e fjalës liri më shumë se kushdo tjetër
Volodymyr Zelensky e ka uruar Donald Trumpin për 250-vjetorin e pavarësisë së SHBA-së në një telefonatë.
Ai falënderoi SHBA-në për mbështetjen e saj në luftën e agresionit të Rusisë dhe diskutoi përpjekjet për t'i dhënë fund luftës, bëri të ditur presidenti ukrainas në rrjete sociale.
I have congratulated President Trump @POTUS and all Americans on the Independence Day. We’ve had a very good phone call.
We are grateful to the United States for all the assistance we have received – from Javelins and Patriots to political support – and we deeply value that… pic.twitter.com/FKAPdpvnSN
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026
Ai gjithashtu postoi një fotografi të flamurit amerikan të projektuar në statujën e “Nënës Ukrainë” në Kiev.
Në një postim të mëparshëm me rastin e përvjetorit, presidenti ukrainas e lidhi luftën e Ukrainës kundër pushtuesit me mbështetjen amerikane dhe deklaratën historike të pavarësisë nga Britania e Madhe.
"Sot shënohet 250-vjetori i njërës prej ëndrrave më të ndritura, më të forta dhe më me ndikim të njerëzimit - Ëndrrës Amerikane për një komb të pavarur, të lirë dhe të begatë që mbron lirinë, besimin dhe ndjekjen e lumturisë së njerëzve”, shkroi ai.
Zelensky shtoi se ukrainasit "e dinë vlerën e të gjitha këtyre fjalëve më mirë se kushdo", ndërsa po luftojnë për "pavarësi, liri dhe të drejtën e popullit tonë për lumturi me të njëjtën shpresë, të njëjtin qëllim dhe të njëjtën vendosmëri me të cilën amerikanët fituan dhe mbrojtën pavarësinë e tyre". /Telegrafi/