Zelensky thotë se dokumenti i garancive të sigurisë nga SHBA-ja është 100% gati
Një dokument i SHBA-së mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën është plotësisht gati dhe Kievi po pret një kohë dhe vend që ai të nënshkruhet.
Kështu ka thënë presidenti Volodymyr Zelensky të dielën, duke treguar se bisedimet e fundjavës me Rusinë në Abu Dhabi kanë bërë njëfarë përparimi, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Për ne, garancitë e sigurisë janë para së gjithash garanci sigurie nga Shtetet e Bashkuara. Dokumenti është 100% gati dhe ne po presim që partnerët tanë të konfirmojnë datën dhe vendin kur do ta nënshkruajmë atë", theksoi Zelensky në një konferencë për shtyp gjatë një vizite në Vilnius, kryeqytetin lituanez.
"Dokumenti do të dërgohet më pas për ratifikim në Kongresin e SHBA-së dhe parlamentin ukrainas", ka shtuar ai.
Të premten dhe të shtunën, negociatorët ukrainas dhe rusë zhvilluan takimin e tyre të parë trepalësh duke përfshirë ndërmjetësuesit amerikanë në Abu Dhabi për të diskutuar kuadrin e Uashingtonit për t'i dhënë fund luftës pothuajse katërvjeçare, por nuk u arrit asnjë marrëveshje.
Kievi dhe Moska gati të zhvillojnë më shumë bisedime ballë për ballë, ndërsa SHBA-të përshëndetin 'hapin e madh' përpara
Megjithatë, Moska dhe Kievi thanë se ishin të hapura për dialog të mëtejshëm dhe priten më shumë diskutime të dielën e ardhshme në Abu Dhabi, u tha një zyrtar amerikan gazetarëve menjëherë pas bisedimeve të fundjavës.
"(Në Abu Dhabi) po diskutohet plani (i SHBA-së) me 20 pika dhe çështjet problematike. Kishte shumë çështje problematike, por tani ka më pak", tha Zelensky.
Sipas tij, Moska dëshiron të bëjë gjithçka që është e mundur që Ukraina të braktisë rajonet lindore që Moska nuk ka qenë në gjendje t'i pushtojë që nga pushtimi i saj në shkallë të plotë që shkaktoi luftën.
Por Kievi, tha ai, nuk ishte zhvendosur nga qëndrimi i tij se integriteti territorial i Ukrainës duhet të ruhet.
"Këto janë dy qëndrime thelbësisht të ndryshme - të Ukrainës dhe të Rusisë. Amerikanët po përpiqen të gjejnë një kompromis", tha Zelensky, duke shtuar se të gjitha palët duhet të jenë të përgatitura për kompromis, përfshirë amerikanët. /Telegrafi/