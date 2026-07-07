Zekolli-Shaqiri: BDI e shfrytëzoi autostradën Shkup-Bllacë për vota
Zëvendësministrja e Transportit, Kaltrina Zekolli Shaqiri në konferencën e sotme për shtyp ka akuzuar BDI-në se e ka përdorura projektin e autostradës Shkup-Bllacë ndër vite për të mbledhur vota.
Zekolli-Shaqiri tha se nënshkrimi i kontratës për ndërtimin e pjesës së dytë të kësaj autostrade është dëshmi që “projektet nuk realizohen me propagandë, por me punë”.
“E premtuan në vitin 2008, e përsëritën në vitin 2011, 2014, 2017, 2020, dhe serish në vitin 2023. Pas gjithë këtyre premtimeve, qytetarët panë vetëm rreth 2 km rrugë. Për VLEN-in patriotizmi matet me punë. Pas shumë vitesh pritje, rruga Shkup-Bllacë më në fund kalon nga premtimi në realizim", tha Zekolli-Shaqiri.
Top Lajme
Jobs
Real Estate