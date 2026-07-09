Zbulohen para lansimit ngjyrat dhe çmimet e Pixel Watch 5
Google pritet të zbulojë Pixel Watch 5 së bashku me serinë Pixel 11 më 12 gusht. Përpara lansimit, kanë dalë në dritë informacione të reja që zbulojnë çmimet dhe opsionet e pritura të ngjyrave të orës inteligjente.
Google Pixel Watch 5 thuhet se do të vijë në dy madhësi dhe katër opsione ngjyrash të mbulesës, me variante Wi-Fi dhe LTE në dispozicion, transmeton Telegrafi.
Sipas rrjedhjes, Pixel Watch 5 41 mm do të ofrohet në ngjyrat Dark Anthracite, Natural Silver, Pirite dhe Warm Gold.
Modelet Dark Anthracite dhe Pirite thuhet se kanë një përfundim saten, ndërsa variantet Natural Silver dhe Warm Gold do të kenë një përfundim të lëmuar.
Pixel Watch 5 më i madh 45 mm thuhet se do të jetë i disponueshëm në ngjyrat Dark Anthracite, Natural Silver dhe Pirite.
Një rrjedhje e veçantë ka zbuluar gjithashtu çmimet e pritura të orës inteligjente, duke sugjeruar se Google mund të rrisë çmimet në të gjithë linjën Pixel Watch 5.
Sipas raportit, modeli 41 mm Wi-Fi do të fillojë nga 419 euro (399 dollarë), që është 20 euro më shumë se varianti ekuivalent i Pixel Watch 4. Versioni 41 mm LTE pritet të kushtojë 519 euro (499 dollarë).
Pixel Watch 5 më i madh 45 mm thuhet se do të fillojë nga 449 euro (429 dollarë) për modelin Wi-Fi, ndërsa varianti LTE mund të ketë një çmim prej 549 euro (529 dollarë).