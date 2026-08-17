Samsung Galaxy S26 FE shfaqet në Google Play Console, bashkë me Galaxy A08 dhe A07s
Samsung duket se po përgatitet të zgjerojë gamën e saj të telefonave inteligjentë, pasi Galaxy S26 FE, së bashku me dy modele më të përballueshme, Galaxy A08 dhe Galaxy A07s, janë shfaqur në Google Play Console.
Dalja në platformë përbën një tjetër hap të rëndësishëm për Galaxy S26 FE, pasi telefoni më herët kishte kaluar edhe certifikimin FCC. Lista e re konfirmon disa nga specifikat kryesore të pajisjes, ndërsa ende nuk ka një datë zyrtare për prezantimin e saj.
Sipas të dhënave të publikuara, Galaxy S26 FE, me numër modeli SM-S741U, do të përdorë procesorin Exynos 2500, i identifikuar në Google Play Console me kodin S5E9955. Telefoni pritet të ketë 8 GB RAM dhe një ekran me rezolucion 1,080 x 2,340 pikselë.
Google Play Console ka publikuar gjithashtu një imazh të pajisjes, ndërsa më herët janë shfaqur edhe renderime të rrjedhura që japin një ide më të qartë për dizajnin dhe variantet e ngjyrave të Galaxy S26 FE, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, Samsung ende nuk ka bërë të ditur se kur do ta prezantojë zyrtarisht telefonin. Duke pasur parasysh se Galaxy S25 FE u prezantua në muajin shtator, fansat e serisë FE mund të duhet të presin edhe disa javë ose muaj për gjeneratën e re.
Galaxy A08 vjen me Helio G99
Krahas modelit premium të serisë FE, në Google Play Console është shfaqur edhe Galaxy A08, me numër modeli SM-A085F.
Ky telefon do të përdorë procesorin MediaTek Helio G99, një çip që tashmë përdoret në versionin 4G të Galaxy A07 dhe pritet të shfaqet edhe në modele të tjera të ardhshme të Samsung.
Galaxy A08 do të jetë një telefon vetëm me 4G LTE, ndërsa një prej detajeve më interesante është se lista e Google Play Console sugjeron deri në 8 GB RAM.
Për një model të segmentit bazë, kjo do të ishte një sasi relativisht e lartë memorieje dhe mund ta bëjë Galaxy A08 më konkurrues në tregun e telefonave ekonomikë.
Ekrani i Galaxy A08 pritet të ketë rezolucion 720 x 1,600 pikselë, një specifikim që është tashmë i zakonshëm për pajisjet e serisë Galaxy A0.
Edhe Galaxy A07s shfaqet online
Modeli i tretë i zbuluar është Galaxy A07s, me numër modeli SM-A077M. Edhe ky telefon do të përdorë procesorin Helio G99, por ndryshe nga A08, pritet të vijë me 4 GB RAM.
Galaxy A07s do të ketë gjithashtu një ekran me rezolucion 720 x 1,600 pikselë, duke e pozicionuar qartë në segmentin ekonomik të portofolit të Samsung.
Galaxy A07 4G ishte prezantuar në fund të gushtit të vitit të kaluar, ndaj shfaqja e Galaxy A07s në Google Play Console mund të jetë një sinjal se Samsung po përgatit një prezantim të afërt të pasardhësit.
Në anën tjetër, Galaxy S26 FE pritet të synojë përdoruesit që kërkojnë shumë prej teknologjive të serisë Galaxy S, por me një çmim më të ulët se modelet kryesore flagship.
Shfaqja e këtyre tre pajisjeve në Google Play Console nuk përbën ende një konfirmim zyrtar të datës së prezantimit, por tregon se Samsung po avancon me testimin dhe certifikimin e modeleve të reja. Në muajt e ardhshëm pritet të publikohen më shumë detaje rreth çmimeve, kamerave, baterive dhe datave të lansimit. /Telegrafi/