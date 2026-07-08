Zbardhet rasti i dhunës së të miturës në Aerodrom, kallëzim penal ndaj fëmijëve dhe prindërve të tyre
MPB Maqedoni njofton se e ka zbardhur rastin e ditëve më parë (30 qershor) kur një e mitur u sulmua fizikisht në një park të Komunës së Aerodromit, ndërsa disa të tjerë i incizuan pamjet.
"SPB Shkup ka zbardhur rastin e datës 30.06.2026, kur në një park në komunën e Aerodromit, një vajzë 12-vjeçare u sulmua fizikisht nga disa të mitur, ndërsa të miturit e tjerë të pranishëm po filmonin me telefona celularë".
"DPB Aerodrom dhe Draçevë, në bashkëpunim me DPB Kisella Voda, kanë ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Publike të Shkupit kundër dy të miturve për kryerjen e veprës penale "dhunë", e parashikuar dhe e dënueshme sipas nenit. 386 i Kodit Penal, kundër një të mituri për veprat penale "nxitje" dhe "regjistrim i paautorizuar" i parashikuar dhe i dënueshëm sipas nenit 152 në lidhje me nenin 386 paragrafi 1 të Kodit Penal, kundër një të mituri për veprën penale "regjistrimit të paautorizuar" të parashikuar dhe të dënueshme sipas nenit 152 në lidhje me nenin 386 paragrafi 1 të Kodit Penal, si dhe kundër prindërve I.V., M.V., M.P., I.A. dhe I.A. për veprën penale të kryer "neglizhencë dhe abuzim të fëmijës" të parashikuar dhe të dënueshme sipas nenit 201 të Kodit Penal", thonë nga MPB.