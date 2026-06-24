Zajkova: Shumica qeverisëse, në vend që të punojë për qytetarët, ka vendosur përsëri të punojë për bankat
Deputetët e shumicës në pushtet përsëri nuk i mbështetën ndryshimet në Ligjin për Shërbimet e Pagesave dhe Sistemet e Pagesave, të cilat do të ulnin tarifat e panevojshme bankare dhe do të mbronin qytetarët nga pagesa e fondeve shtesë, në një kohë sfidash të përditshme ekonomike dhe çmimeve në rritje.
"Sot nuk po vendosim për interesat e bankave. Sot po vendosim nëse jemi në anën e qytetarëve apo në anën e fitimeve bankare. Për tre vjet, PLD-ja e ka ngritur këtë çështje.
Për tre vjet, kemi paralajmëruar se nuk është normale që qytetarët të paguajnë tarifa gjithnjë e më të larta ndërsa bankat po shënojnë fitime rekord.
Për tre vjet, kemi dëgjuar justifikime dhe qytetarët po përballen me kosto të reja", tha kryetarja e PLD-së dhe deputete, Monika Zajkova, nga foltorja parlamentare sot.