Zajkova: Nuk do të ketë byzylykë elektronikë për të monitoruar abuzuesit në familje
Deputetja Monika Zajkova kritikoi nga foltorja parlamentare faktin që deputetët dështuan përsëri të votonin për ndryshimet e propozuara në Ligjin për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, të propozuara nga partia e saj, Partia Liberale Demokratike (PLD), sipas të cilave autorët e dënuar të veprave penale do të detyroheshin të mbanin një byzylyk elektronik për të monitoruar dhe paralajmëruar viktimën.
Duke kritikuar deputetët në pushtet, Zajkova tha se “kur ke mundësinë të parandalosh dhunën dhe zgjedh me vetëdije të mos e bësh këtë, bëhesh bashkëfajtor në çdo sulm të radhës dhe në çdo viktimë të radhës”.
Propozimi u paraqit vitin e kaluar, por nuk mori mbështetje.
"Pa asnjë fjalë. Pa argument. Pa turp. Ata e hodhën poshtë përsëri propozimin për të futur byzylykë elektronikë për të monitoruar autorët e krimit, një masë që do të thotë parandalim, që do të thotë shpëtim jetësh, që do të thotë mbrojtje e vërtetë", tha Zajkova.
Kryetarja e PLD-së vlerëson se shumica ka zgjedhur qartë të qëndrojë, siç tha ajo, "në anën e heshtjes, mosveprimit dhe dhunës".