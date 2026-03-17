Ylli Realit ka marrë tashmë oferta për t'u larguar nga klubi i tij
Dani Ceballos po përballet me një moment kyç në karrierën e tij te Real Madridi, ku minuta e tij në fushë këtë sezon ka qenë shumë e kufizuar.
Mesfushori duket gjithnjë e më larg nga projekti i klubit, pas një periudhe të vështirë me dëmtime dhe konkurrencë të fortë në mesfushë.
Pavarësisht se vitin e kaluar u mendua për largim, Ceballos vendosi të qëndrojë dhe të luftojë për një vend në ekip.
Megjithatë, sezoni i tij ka qenë i paqëndrueshëm dhe mungesa e vazhdimësisë ka ndikuar në performancën e tij në La Liga.
Klubi është i vetëdijshëm për situatën dhe nuk përjashton një largim të mundshëm gjatë verës.
Sipas mediave spanjolle, disa klube ndërkombëtare kanë shfaqur interes për mesfushorin.
Oferta nga jashtë mund të jenë vendimtare për të përcaktuar të ardhmen e tij, ndërsa Real Madrid do të shqyrtojë çdo propozim të përshtatshëm, vendimi i fundit mbetet te vetë Ceballos.
Megjithatë, Real Betis vazhdon të mbajë shpresën për një rikthim të mesfushorit në Heliopolis.
Lidhja emocionale e Ceballos me klubin verdhe e gjelbër është evidente, por kufizimet ekonomike dhe konkurrenca në mesfushë e bëjnë një transferim të ndërlikuar.
Në pritje të afatit kalimtar së verës, e ardhmja e Ceballos mbetet e paqartë.
Një ofertë nga jashtë duket më e mundshme, por aspekti sentimental mund të luajë një rol vendimtar.
Mesfushori duhet të marrë një vendim që do të shënojë fazën tjetër të karrierës së tij dhe mund të jetë një nga protagonistët e afatit kalimtar veror. /Telegrafi/