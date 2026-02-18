Ylli i Real Madridit mund të dënohet nga UEFA pas grushtit që i dha lojtarit të Benficës
Një yll i Real Madridit mund të ketë lënë veten të ekspozuar ndaj sanksioneve nga UEFA për një veprim që ndërmori gjatë fitores 1-0 të ‘Los Blancos’ ndaj Benficas të marten.
Goli mahnitës i Vinicius Junior në pjesën e dytë i siguroi skuadrës së Alvaro Arbeloa një fitore të rëndësishme ndaj Benficas në Lisbonë, duke i dhënë gjigantit spanjoll avantazh me një gol përpara ndeshjes së kthimit të ‘play-off’-it të Ligës së Kampionëve javën e ardhshme në ‘Santiago Bernabeu’.
Megjithatë, ndeshja u errësua nga akuza për racizëm menjëherë pas golit vendimtar të brazilianit.
25-vjeçari u ndëshkua me karton të verdhë për një festim të ekzagjeruar, pasi kërcente rreth flamurit të këndit, para se të përfshihej në një përplasje me mesfushorin e Benficas, Gianluca Prestianni.
Përveç këtij incidenti, një lojtar tjetër që mori pjesë në ndeshje mund të përballet gjithashtu me sanksione.
Një klip ka treguar mesfushorin e Real Madrid, Fede Valverde, duke dukur se godet me grusht mbrojtësin e majtë të Benficas, Samuel Dahl, gjatë një përplasjeje fizike mes tyre.
Dahl mbajti kokën, u dha faull, por gjyqtari nuk tregoi karton të verdhë.
Disa tifozë kanë sugjeruar se Valverde mund të përballet me ndëshkime të mëtejshme. UEFA ka vendosur më parë precedentë në raste të ngjashme.
Goditja e një kundërshtari në fytyrë konsiderohet sjellje e dhunshme, e cila zakonisht ndëshkohet me një pezullim tre deri në pesë ndeshjesh.
Valverde punched him in the head there.... Wow very lucky to get off with that pic.twitter.com/gYQlP8RTsU
— TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) February 17, 2026
Sipas rregullave të IFAB, të cilat UEFA i përdor gjatë ndeshjeve, sjellja e dhunshme përkufizohet kështu: “Kur një lojtar përdor ose përpiqet të përdorë forcë ose brutalitet të tepruar ndaj një kundërshtari kur nuk sfidon për topin, ose ndaj një bashkëlojtar, zyrtari i ekipit, zyrtari i ndeshjes, spektatori ose ndonjë person tjetër, pa marrë parasysh nëse ka pasur kontakt”.
Rregullat gjithashtu thonë se: “Një lojtar që, kur nuk sfidon për topin, qëllimisht godet një kundërshtar ose ndonjë person tjetër në kokë ose fytyrë me dorë ose krah, është fajtor për sjellje të dhunshme, përveç nëse forca e përdorur ishte e parëndësishme”./Telegrafi/