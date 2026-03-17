Ylli i "Baywatch" arrestohet për shkelje të pronës, qentë e shpëtuar ofrohen për eksperimente
Ylli i “Baywatch”, Alexandra Paul, u arrestua në Blue Mounds (Wisconsin) për hyrje pa leje.
Konkretisht, aktorja 62-vjeçare ishte një nga afërsisht 20 personat e arrestuar kur një grup prej 50 deri në 60 protestuesish hynë në pronën e Ridglan Farm. Në kohën e publikimit, Paul ishte ende në paraburgim.
Fermat Ridglan janë një nga vetëm dy fermat e mëdha të mbarështimit të qenve në SHBA që ofrojnë qen për eksperimente kërkimore shkencore.
Megjithatë, në tetor 2025, Prokurori i Qarkut La Crosse dhe Ridglan Farms ranë dakord që objekti nuk do të operonte më sipas një licence të Departamentit të Bujqësisë, Tregtisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të Wisconsin-it (DATCP) dhe nuk do të shiste qen të rritur për kërkime biomjekësore duke filluar nga 1 korriku 2026, raporton WKOW 27.
"Disa aktivistë hynë me forcë në objekt dhe filluan të largonin qen të shumtë," tha DCSO.
Pas incidentit, disa nga qentë e racës Beagle të vjedhur u gjetën dhe u kthyen në fermë, ndërsa disa të tjerë ende mungojnë. Përveç kësaj, autoritetet sekuestruan dy automjete, mjete për vjedhje dhe prova të tjera. Hetimi është ende duke vazhduar.
"Ne e kuptojmë se sa thellë ndiejnë njerëzit për qentë beagle në fermat Ridglan dhe respektojmë të drejtën e tyre për të shprehur atë pasion përmes protestave paqësore. Roli ynë është t'i mbajmë të gjithë të sigurt dhe të reagojmë kur ndodh një aktivitet i paligjshëm. Ne inkurajojmë këdo që ka shqetësime në lidhje me mirëqenien e kafshëve ose praktikat kërkimore të përfshihet në mënyra të ligjshme dhe konstruktive", tha Sherifi i DCSO-së Kalvin Barrett.
Ai shtoi se zyra e tij mbetet e përkushtuar për ruajtjen e sigurisë publike, promovimin e dialogut paqësor dhe sigurimin që të gjitha palët të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre brenda kufijve të ligjit.
Arrestimi i aktores së famshme për hyrje pa leje vjen tre vjet pasi ajo u akuzua për vjedhje të kundërvajtshme për dyshimin se kishte vjedhur dy pula nga një kamion i Foster Farms në shtator 2021. Ajo dëshmoi në Qarkun Merced në mars 2023 dhe u shpall e pafajshme.
Aktorja ka qenë aktive në mbrojtje të të drejtave të kafshëve për më shumë se një dekadë. Gjatë një interviste me organizatën PETA në shtator 2011, ajo zbuloi se aktivizmi filloi kur u bë vegjetariane në moshën 14 vjeç dhe vegane në moshën 47 vjeç.
Në moshën 26 vjeç, ajo ndaloi së veshuri lëkurë, lesh, mëndafsh dhe gëzof, dhe në kontratat e saj të aktrimit ajo përcaktoi se nuk do të vishte asnjë grim të testuar në kafshë. /Telegrafi/