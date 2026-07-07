xAI riemërtohet në SpaceXAI me një logo të re
Kompania e inteligjencës artificiale e themeluar nga Elon Musk dhe e blerë nga kompania e tij e raketave në fillim të këtij viti, është riemërtuar zyrtarisht në SpaceXAI, duke prezantuar një logo të re dhe një përditësim të emrit të përdoruesit në X.
SpaceX bleu xAI - përfshirë chatbot-in e saj kryesor, Grok, si dhe X - në shkurt, duke i vendosur produktet e miliarderit për hapësirën, inteligjencën artificiale dhe mediat sociale nën një çati.
Emri i llogarisë xAI ndryshoi në SpaceXAI të hënën. Llogaria gjithashtu ndau një video të logos së xAI duke u bashkuar në një logo të re të SpaceXAI, transmeton Telegrafi.
Musk tha në maj se xAI do të shpërbëhej si një kompani e veçantë dhe do të bashkohej me SpaceX, me produktet e inteligjencës artificiale të kompanisë të markës SpaceXAI.
Riemërtimi vjen pas ofertës publike fillestare (IPO) të SpaceX në qershor. SpaceX bëri histori si oferta më e madhe publike ndonjëherë, duke mbledhur 75 miliardë dollarë me një vlerësim prej rreth 1.77 trilion dollarësh, duke e bërë për një kohë të shkurtër Musk trilionerin e parë në botë.
We are now @SpaceXAI. pic.twitter.com/ema66xDWC9
— SpaceXAI (@SpaceXAI) July 6, 2026
Ndërsa SpaceX njihet më së miri për raketat dhe ambiciet e saj jashtëtokësore, deklaratat e saj të ofertës publike fillestare zbuluan se sa po investonte në inteligjencën artificiale.
Shpenzimet kapitale të kompanisë për inteligjencën artificiale ishin 12.7 miliardë dollarë në vitin 2025, ose më shumë se trefishi i asaj që shpenzoi në segmentet e saj të hapësirës dhe lidhjes, të cilat përfshijnë Starlink, shërbimin e saj të internetit satelitor.
Segmenti i saj i inteligjencës artificiale ka qenë një humbje neto për kompaninë, por SpaceX beson se ka potencialin më të madh, duke thënë se tregu i përgjithshëm i adresueshëm është më i madhi "në historinë e njerëzimit".
SpaceX tha se planifikon të vendosë "satelitë llogaritëse të inteligjencës artificiale", ose qendra të dhënash në hapësirë, që në vitin 2028.
Kompania gjithashtu ka arritur disa marrëveshje të mëdha për infrastrukturën e inteligjencës artificiale, me Anthropic që pranoi t'i paguante SpaceX 1.25 miliardë dollarë në muaj për qasje në fuqinë llogaritëse në qendrat e saj të të dhënave Colossus dhe Google që pranoi të paguante 920 milionë dollarë në muaj. /Telegrafi/