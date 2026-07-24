Apple për herë të parë po krijon një telefon të madh me palosje
Apple këtë vjeshtë mund të prezantojë telefonin e saj të parë me ekran të palosshëm, i cili sipas raportimeve do të quhet iPhone Ultra. Sipas informacioneve jozyrtare nga Kina, pajisja tashmë ka hyrë në fazën e prodhimit, ndërsa dizajni bazë thuhet se është përfunduar.
Modeli i ri do të jetë telefoni i parë i Apple me ekran të madh horizontal që paloset, në një format të ngjashëm me pajisjet e serisë Samsung Galaxy Z Fold.
Kur të hapet, ekrani i brendshëm pritet të ketë madhësi rreth 7.76 inç, me rezolucion 2713 x 1920 pikselë. Apple synon një përvojë të ngjashme me një tablet të vogël, duke lehtësuar leximin e dokumenteve, përdorimin e disa aplikacioneve njëkohësisht dhe shikimin e videove.
Ekrani i jashtëm pritet të jetë 5.49 inç, i cili do të përdoret për detyra të përditshme si mesazhet, telefonatat dhe fotografitë pa pasur nevojë që telefoni të hapet gjithmonë.
Një ndryshim i mundshëm është heqja e prerjes Dynamic Island. Kamera e përparme thuhet se mund të vendoset në një vrimë të vogël në ekran.
Sipas raportimeve, Apple po punon prej vitesh për mekanizmin e menteshës, me synimin për të zvogëluar gjurmën e palosjes në ekran dhe për të rritur qëndrueshmërinë. Pajisja mund të përdorë një trup prej aliazh titani dhe një sistem të ri menteshash me materiale të avancuara.
iPhone Ultra pritet të ketë çipin e ri A20 Pro, 12 GB RAM dhe sistemin operativ iOS 27, me funksione të veçanta për ekranin e palosshëm, përfshirë punën me shumë dritare.
Për shkak të teknologjisë së komplikuar të ekranit dhe menteshës, prodhimi fillestar mund të jetë i kufizuar. Çmimi i përfolur mund të jetë ndërmjet 2,500 dhe 2,700 euro, duke e bërë një nga telefonat më të shtrenjtë të Apple.
Megjithatë, Apple ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht ekzistencën e këtij modeli, ndaj këto të dhëna mbeten vetëm raportime dhe thashetheme deri në një njoftim zyrtar nga kompania. /Telegrafi/