Wimbledon 2026: Yjet që e kthyen tribunën në pistë mode
Mes fustaneve të bardha, ngjyrave të buta dhe aksesorëve që nuk kaluan pa u vënë re, vëmendja nuk mbeti vetëm te ndeshjet
Turneu i Wimbledon 2026 nisi më 29 qershor. Ndërsa në fushë vëmendja ishte te yjet e tenisit si Serena Williams, Coco Gauff dhe Naomi Osaka, në tribuna nuk mungoi frymëzimi i modës. Veshjet e të famshmëve sollën të bardhën klasike të tenisit, nuancat pastel dhe printe verore.
Që në ditën e parë të kampionatit në Londër, ylli i reality-show-t Maura Higgins u shfaq me këpucë të frymëzuara nga Zendaya, të zbukuruara me topa tenisi. Higgins vendosi standard të lartë për kodin e bardhë të veshjes në këtë turne. Pak më pas, Simone Ashley, Monica Barbaro, Michaela Coel dhe Lily James hynë në garë të fortë për “trofeun” e garderobës më të mirë krejtësisht të bardhë.
Ndërkohë, ngjyrat pastel, të cilat janë thuajse nënshkrim i spektatorëve të Wimbledonit, u dalluan te Elle Fanning dhe Pippa Middleton mes shumë veshjeve në nuanca bezhë. Moda nuk ishte pa befasi. Ndërsa pritej që kuadratet “gingham” ta rikthenin kurorën e trendit “tennis-core”, këtë herë dominuan pikat. Lily James, për shembull, mori vëmendjen me një fustan me pika nga Dôen, me çmim nën 500 dollarë.
Wimbledon 2026 e ruajti reputacionin e turneut si vend ku siluetat elegante takohen me nuancat verore. Fustanet-këmishë dhe kombinimet neutrale mbizotëruan, ndërsa gjetjet më të përballueshme e bënë stilin e Wimbledonit më të arritshëm se kurrë. Megjithatë, ndeshjet, si ato në fushë ashtu edhe ato të modës, nuk kanë përfunduar derisa Princesha Kate Middleton të dorëzojë trofetë fitues.
Më poshtë, zbuloni disa nga veshjet më të mira të të famshmëve në Wimbledon 2026, si dhe mënyra për t’u frymëzuar nga stili i tyre elegant veror, transmeton Telegrafi.
Elle Fanning
Chanel, Dior dhe Hermès “luajtën dyshe” me Elle Fanning. Për turneun, e nominuara për Oscar zgjodhi një fustan-këmishë kontrastues nga Dior. Çanta e zezë Hermès Kelly dhe këpucët cap-toe nga Chanel e balancuan pamjen e saj në tone pastel.
Priyanka Chopra
Priyanka Chopra zakonisht merr pjesë në Wimbledon bashkë me bashkëshortin e saj, Nick Jonas. Këtë herë, ajo përdori FaceTime për t’i dhënë Jonas një pamje të shpejtë të ndeshjes dhe të fustanit të saj-këmishë në ngjyrë fildishi. Pamjen e plotësoi me një shami koke në të njëjtën nuancë, një nga trendet më të mëdha të kësaj vere.
Keira Knightley
Keira Knightley dëshmoi se një fustan i bardhë i thjeshtë nuk të tradhton kurrë, sidomos në Wimbledon. Ajo mbërriti me bashkëshortin, James Righton, por fustani i saj midi me mëngë të gjata, detaje me pala dhe sandalet me taka të holla morën gjithë vëmendjen.
Maura Higgins
Maura Higgins zgjodhi të bardhën tradicionale të tenisit me një fustan të shkurtër Chanel dhe këpucë slingback nga marka kaliforniane Flor de Maria, të dekoruara me topa tenisi. Ylli i Love Island duket se u frymëzua nga stili i Zendayas. Për filmin me temë tenisi, Challengers, aktorja kishte veshur këpucë të bardha stileto, të krijuara posaçërisht nga Loewe, po ashtu të zbukuruara me topa tenisi neon.
Catherine, Princesha e Uellsit
Princesha Kate nuk priti ditën e fundit të ndeshjeve për t’u rikthyer në Centre Court. E rregullta e Wimbledonit mori pjesë në një ndeshje më 2 korrik, e veshur me një kostum blu mbretëror, që dukej si prej liri.
Ellie Goulding
Wimbledoni nuk është Wimbledon pa pikat në tribuna. Ellie Goulding e riktheu këtë print aty ku i takon, falë një fustani me pelerinë të shkurtër nga Chloé. Sandalet e saj me rripa, në kombinim të zezë dhe kafe, gjithashtu nga Chloé, i dhanë pamjes një frymë boho.
Sienna Miller
Kompletet e kombinuara janë gjithmonë goditje e sigurt stili në Wimbledon, dhe Sienna Miller e di këtë që nga viti 2004. Këtë vit, ajo iu bashkua suitës së Ralph Lauren me një jelek bezhë, xhaketë të kombinuar dhe pantallona me këmbë jashtëzakonisht të gjera.
Monica Barbaro
Garderoba e të famshmeve nuk mund të quhet e plotë pa të paktën një bluzë të bardhë pa mëngë, sepse ajo është një nga pjesët kryesore të verës. Pantallonat e Monica Barbaros me përzierje pambuku dhe çanta e saj mbi supe nga Ralph Lauren dëshmuan se kjo pjesë bazike mund të duket shumë elegante.
Pippa Middleton
Dy vjet më parë, Taylor Swift bëri që një fustan gingham nga Reformation, me çmim nën 250 dollarë, të shitej menjëherë pas paraqitjes së saj në US Open. Tani, në Wimbledon 2026, fustani Naira i Pippa Middleton nga Reformation mund të ketë të njëjtin fat. Për fat të mirë për admiruesit, fustani me print trëndafilash është ende gjerësisht i disponueshëm. Dhe, meqë jeni aty, mund të frymëzoheni edhe nga kapelja e saj e diellit nga Lock & Co. Hatters.
Bhavitha Mandava
Modelja Bhavitha Mandava, një nga muzat kryesore të Chanel nën drejtimin e Matthieu Blazy, përfaqësoi shtëpinë franceze të modës në një nga turnetë më të mëdhenj të tenisit. Ajo zgjodhi një çantë burgundy Mini Flap, të kombinuar me lulet mbi bluzën e saj me dantellë dhe fundin midi. /Telegrafi/