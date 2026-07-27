Vetëm disa pjesë, por efekt maksimal: Margot Robbie sjell kombinimin më të dëshiruar të verës
Vetëm disa pjesë të zgjedhura me kujdes mjaftuan që kjo paraqitje të kthehej menjëherë në frymëzim për sezonin
Pas turneut promovues të filmit Wuthering Heights, gjatë të cilit Margot dhe stilisti i saj Andrew Mukamal eksperimentuan me stilin romantik gotik, elemente të fustaneve viktoriane dhe referenca të shumta ndaj filmit, si edhe pas disa paraqitjeve si ambasadore e Chanel, aktorja u tërhoq për pak kohë nga vëmendja publike.
Pak ditë më parë, Margot u pa në Paris në shoqërinë e nënës së saj, ndërsa më vonë edhe me aktorin George MacKay, me të cilin pritet të luajë në filmin pararendës të Ocean’s 11, nën regjinë e Bradley Cooper.
Xhirimet janë planifikuar të fillojnë në fund të korrikut në Paris dhe në jug të Francës, ndaj së shpejti priten edhe fotografitë e para nga sheshxhirimi.
Por Margot tërhoqi vëmendjen që në paraqitjen e saj të parë në Paris, falë një kombinimi të thjeshtë, elegant dhe shumë të përshtatshëm për ditët e nxehta të verës, transmeton Telegrafi.
Kombinimi veror i Margot Robbie që ia vlen të kopjohet
Disa muaj më parë, aktorja tërhoqi vëmendjen me një kombinim pranveror tërësisht në të zezë, nga marka australiane Beare Park. Tani ajo ka sjellë një tjetër ide që mund të shërbejë si frymëzim për ditët e verës.
Ky sezon po dëshmon se kombinimet më të bukura shpesh krijohen me vetëm disa pjesë të zgjedhura me kujdes. Veçanërisht të kërkuara janë kompletet prej mëndafshi ose sateni, nuanca e verdhë gjalpi dhe aksesorët minimalistë.
Margot i bashkoi të gjitha këto në një veshje elegante, por njëkohësisht të çlirët dhe të rehatshme.
Kompleti prej mëndafshi në nuancën e butë të së verdhës është i markës amerikane Dôen, një prej markave të preferuara të shumë personazheve të famshëm.
Topin prej mëndafshi me rripa të hollë dhe detaje dantelle, të kombinuar me një minifund në të njëjtën ngjyrë, aktorja e plotësoi me aksesorë të zinj.
E verdha e butë dhe e zeza krijojnë kontrastin perfekt
Me kompletin në nuancën e verdhë gjalpi, Margot Robbie zgjodhi balerina të zeza të markës The Row. Modeli karakterizohet nga një formë e thjeshtë dhe një rrip i hollë mbi shputë.
Veshjen e plotësoi me syze të zeza Chanel në formën e syrit të maces, një çantë të zezë me kapak nga koleksioni pranverë-verë 2026 i Chanel dhe një kapelë të zezë me strehë rrethore.
Aksesorët e zinj rezultuan zgjedhja ideale për nuancën e butë të së verdhës. Kontrasti mes dy ngjyrave e bëri kombinimin më elegant dhe njëkohësisht e theksoi freskinë e ngjyrës së verdhë.
Nëse ka një paraqitje të një personazhi të famshëm që përmbledh më së miri frymën e modës së verës 2026, Margot Robbie sapo dha një nga shembujt më bindës. /Telegrafi/