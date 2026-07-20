Monica Bellucci tregon si vishet kostumi i bardhë pas të 60-ave
Me prerjen e duhur, ky klasik veror e zgjat siluetën, freskon pamjen dhe duket luksoz pa pasur nevojë për shumë detaje
Monica Bellucci tregoi edhe një herë pse konsiderohet ikonë stili. Në prezantimin e koleksionit të parë haute couture të Maria Grazia Chiuri për Fendi-n, aktorja tërhoqi vëmendjen me një kostum elegant tredimensional në nuancë fildishi.
Paraqitjen e plotësoi me një çantë të vogël të artë, syze dielli dhe bizhuteri diskrete. Në vend të fustaneve të zeza glamuroze, për të cilat njihet, këtë herë ajo zgjodhi minimalizmin dhe dëshmoi se një kostum klasik mund të jetë po aq mbresëlënës sa një fustan mbrëmjeje.
Pse kostumi i bardhë është ideal për verën
Kostumi i bardhë bashkon elegancën, komoditetin dhe praktikën. Nuancat e bardha, qumështore dhe fildishi e freskojnë pamjen, theksojnë lëkurën e nxirë dhe përshtaten lehtësisht për takime pune, dalje në mbrëmje ose raste festive.
Stilistët e konsiderojnë kostumin cilësor një investim të mirë, sidomos për gratë pas moshës 55-vjeçare. Xhaketa e prerë mirë formëson siluetën, ndërsa pantallonat me bel të lartë i zgjasin vizualisht këmbët.
Modelet paksa të lirshme janë zgjedhja më e mirë, sepse nuk ngjiten pas trupit, ofrojnë rehati dhe i shkojnë pothuajse çdo fiziku, transmeton Telegrafi.
Si ta kombinoni
Për verë zgjidhni lirin me viskozë, pambukun cilësor ose leshin e hollë. Poshtë xhaketës mund të vishni një top mëndafshi, një bluzë të lehtë ose një bluzë të hollë të thurur.
Kostumi i bardhë kombinohet bukur me taka klasike, sandale, mokasina ose papuçe elegante. Me ndryshimin e çantës, këpucëve dhe bizhuterive, i njëjti komplet mund të përshtatet për shumë raste.
Monica Bellucci dëshmoi se kostumi i bardhë mbetet sinonim i elegancës së përmbajtur, por mbresëlënëse.
/Telegrafi/