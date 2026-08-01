Nicole Kidman e kthen guximin në elegancë: Paraqitja që ndryshoi ritmin e mbrëmjes në Nju-Jork
Një lojë e rafinuar me transparencën, që e bëri të pamundur të shikohej diku tjetër
Për Nicole Kidman nuk është e vështirë të duket sensacionale, por mbrëmjen e kaluar ajo e çoi gjithçka në një nivel tjetër. Ylli i premierës së sezonit të tretë të serialit të spiunazhit “Lioness” ishte pikërisht aktorja australiane, e cila me një krijim mbresëlënës nga Fendi Couture e ripërcaktoi kuptimin e elegancës magjepsëse.
Madje, edhe protagonistja e serialit të njohur aksion, Zoe Saldaña, e cila gjithmonë shquhet për paraqitjet e saj, kësaj here mbeti disi në plan të dytë.
Fituesja australiane e çmimit “Oscar” nuk është vetëm një aktore e shkëlqyer, por prej kohësh konsiderohet edhe një nga ikonat e padiskutueshme të stilit në Hollywood. Me çdo paraqitje të re ajo e dëshmon se e meriton plotësisht këtë epitet.
Mbrëmjen e kaluar në Nju-Jork, Kidman shkoi edhe disa hapa më tej, ndërsa për përshtypjen e jashtëzakonshme u kujdes kombinimi me firmën e shtëpisë së modës Fendi.
Elegant, paksa ekstravagant dhe mjaftueshëm provokues për ta ngacmuar imagjinatën – një formulë që Nicole Kidman, 59 vjeçe, di ta realizojë në mënyrë të përsosur, transmeton Telegrafi.
Shkëlqim pa mundim
Pikërisht me këto fjalë analistët e modës e përshkruan veshjen, e cila përbëhej nga pantallona të bardha me këmbë të gjera dhe një pjesë e sipërme transparente në ngjyrë argjendi.
Krijimi ishte zbukuruar me hollësi dantelle dhe dekorime vezulluese që zgjateshin pothuajse deri te gjunjët. Nën materialin transparent dalloheshin sutjenat, nuanca e së cilave përshtatej në mënyrë të përkryer me ngjyrën e lëkurës së saj.
Një zgjedhje e guximshme, joshëse dhe njëkohësisht tejet elegante.
Paraqitjen e kompletoi me sandale dhe bizhuteri të përzgjedhura me kujdes, ndërsa flokët i kishte lënë të lëshuar lirshëm mbi supe. Balluket i dhanë dukjes së saj një hijeshi të veçantë dhe më rinore.
Një estetikë që nuk njeh afat skadimi – dhe si mund të ishte ndryshe kur bëhet fjalë për Nicole Kidman?
Pas pushimeve të paharrueshme verore me vajzat e saj në rivierën italiane, aktorja po i rikthehet gradualisht ritmit dhe shkëlqimit të Hollywoodit.
/Telegrafi/