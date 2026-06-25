WhatsApp sjell funksion të ri
Aplikacioni i mesazheve WhatsApp po punon për një funksion të ri që synon të mbrojë përdoruesit nga kontaktet e padëshiruara dhe mashtrimet që vijnë nga numra të panjohur.
Sipas raportimeve, funksioni i ri do t’u japë përdoruesve një paralajmërim përpara se të ndërveprojnë me persona që nuk i kanë në listën e kontakteve.
Qëllimi është të zvogëlohet rreziku nga mesazhet mashtruese, thirrjet e padëshiruara dhe tentativat për marrjen e të dhënave personale.
WhatsApp prej kohësh ka shtuar masa të reja sigurie për të luftuar spam-in. Një prej funksioneve ekzistuese është opsioni për të heshtur automatikisht thirrjet nga numra të panjohur, ndërsa përdoruesit ende mund t’i shohin ato në listën e thirrjeve të fundit.
Kjo masë vjen në një kohë kur numri i mashtrimeve online përmes aplikacioneve të komunikimit është rritur ndjeshëm. Shpesh përdoruesit marrin mesazhe nga persona të panjohur që përpiqen të krijojnë besim, të dërgojnë lidhje të rreme ose të marrin informacione personale dhe financiare.
Me përditësimet e reja, WhatsApp synon t’u japë përdoruesve më shumë kontroll mbi privatësinë dhe sigurinë e tyre, duke i ndihmuar ata të dallojnë më lehtë kontaktet e dyshimta përpara se të përgjigjen. /Telegrafi/