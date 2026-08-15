WhatsApp prezanton “Scam Alert” - inteligjenca artificiale zbulon mashtrimet
WhatsApp po prezanton një veçori të re të quajtur “Scam Alert”, e cila përdor inteligjencën artificiale për të zbuluar përpjekjet për mashtrime dhe për t’i paralajmëruar përdoruesit përpara se të bien pre e tyre.
Sistemi është krijuar për të analizuar modele të dyshimta në komunikim dhe për të identifikuar mesazhe ose biseda që mund të jenë pjesë e skemave mashtruese.
Kjo veçori synon të rrisë sigurinë e përdoruesve dhe t’i ndihmojë ata të dallojnë më lehtë mashtrimet online.
Veçanërisht ato që përpiqen t’i bindin përdoruesit të dërgojnë para, të japin të dhëna personale apo të klikojnë në lidhje të dyshimta.
WhatsApp ka shtuar në vazhdimësi masa të reja sigurie kundër mashtrimeve, ndërsa përdorimi i inteligjencës artificiale pritet ta bëjë më të shpejtë identifikimin e sjelljeve të dyshimta. /Telegrafi/