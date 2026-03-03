Vrasësit e heshtur të suksesit: Kur përvoja kthehet në zonë konforti – Denis Gafuri
Në çdo kompani ekziston një bërthamë punonjësish që janë aty prej vitesh. Ata meritojnë respektin maksimal për besnikërinë dhe kontributin e tyre ndër vite. Janë "shtyllat" që kanë kaluar sfida të shumta. Por, a e dini se çfarë po ndodh realisht prapa dyerve të mbyllura të shumë zyrave sot? Një fenomen i rrezikshëm po gërryen fitimet dhe rritjen e bizneseve tona: Zona e Konfortit.
Sindroma "I di të gjitha" në epokën e AI – Pas shumë viteve në të njëjtën pozitë, shumë punonjës veteranë bien në një gjumë profesional. Ata mendojnë se i dinë të gjitha. Por në këtë kohë dinamike, ku teknologjia dhe Inteligjenca Artificiale (AI) po ndryshojnë rregullat e lojës çdo ditë, mendësia "unë i di të gjitha" është fatale.
Një punonjës që refuzon të zhvillohet nuk po qëndron thjesht në vend – ai po ecën mbrapsht. Dhe kjo nuk dëmton vetëm atë, por e tërheq gjithë kompaninë drejt greminës.
"Fikja" e entuziazmit të të rinjve – Pjesa më e dhimbshme e këtij realiteti është ndikimi te brezi i ri. Punonjësit e rinj vijnë me hov, me ide të freskëta dhe me një entuziazëm që mund të transformojë kompaninë. Por çfarë gjejnë? Gjejnë mure të larta prej "përvoje". Veteranët e zonës së konfortit shpesh i shohin të rinjtë si konkurrentë që duhen izoluar, në vend se t'i shohin si ndihmë për t'u ngritur vetë në një nivel më të lartë menaxhues. "Mos i jep shumë zor." | "Avash se kemi kohë." | "Kështu kemi punuar gjithmonë, s'kemi nevojë për ndryshime."
Këto janë fjalitë që "shpojnë" entuziazmin e çdo talenti të ri derisa ai dorëzohet ose largohet nga kompania. Në vend që të sillen si mentorë, këta punonjës kthehen në "frenues" të progresit.
Atrofia: Muskuli që nuk përdoret, vdes – Në mjekësi, një muskul që nuk përdoret dhe nuk ushtrohet pëson atrofi – ai fillon të vdesë. E njëjta gjë ndodh me trurin dhe aftësitë profesionale. Në momentin që ndalon së mësuari, fillon vdekja jote profesionale. Një kompani që lejon stanjacionin e veteranëve dhe izolimin e të rinjve, po financon vetë dështimin e saj. Nuk është faji i të rinjve që ikin; është faji i sistemit që lejon "toksicitetin e konfortit" të mbizotërojë mbi inovacionin.
Si ta ktheni këtë situatë në avantazh? – Nëse e shihni veten ose kompaninë tuaj në këtë përshkrim, koha për të vepruar është TANI. Nuk ka nevojë të humbni më kohë, energji dhe talente që kushtojnë shtrenjtë për t'u zëvendësuar. Mos e lini kompaninë tuaj të bëhet një muze i metodave të vjetra. Investoni në njerëzit tuaj para se konforti t'ju kushtojë gjithë biznesin.
Nëse e shihni veten ose kompaninë tuaj në këtë përshkrim, ndryshimi nuk fillon me zëvendësimin e njerëzve — por me ri-aktivizimin e tyre. Kompanite që po ecin përpara sot nuk po heqin dorë nga përvoja; ato po e ri-orientojnë atë. Kur punonjësit me përvojë mbështeten për të kaluar nga roli operacional në rol mentorues dhe drejtues, ndërsa brezi i ri pajiset me strukturë, mjete moderne dhe drejtim të qartë, krijohet një ekuilibër që prodhon rritje reale.
Kompanitë që investojnë në zhvillim praktik të aftësive, në adoptimin e teknologjive të reja dhe në optimizimin e mënyrës së punës, arrijnë ta shndërrojnë zonën e konfortit në zonë performance — aty ku përvoja dhe inovacioni nuk përplasen, por përforcojnë njëra-tjetrën.
Sepse në fund, suksesi nuk varet nga sa vite ka dikush në kompani, por nga sa i gatshëm është të evoluojë bashkë me të.