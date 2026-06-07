Volkswagen mund të rikthejë Golfin e rregullt në SHBA
Volkswagen Golf ka një gamë të gjerë në Evropë, ku klientët nuk janë të kufizuar vetëm në GTI dhe R siç janë në Shtetet e Bashkuara.
Nuk po flasim vetëm për disponueshmërinë e një stili më praktik të karrocerisë wagon, por edhe për gamën e gjerë të opsioneve të sistemit të fuqisë së hatchback-ut.
Ekzistojnë variante të shumta benzine, nafte dhe plug-in hibride, dhe po, madje edhe një kuti ingranazhesh manuale në versione të caktuara, transmeton Telegrafi.
VW e ka ofruar Golfin e gjeneratës së tetë në SHBA vetëm si një hot hatch me tërheqje përpara dhe në të gjitha rrotat, por kjo mund të ndryshojë më vonë këtë dekadë.
Siç është njoftuar tashmë në fund të vitit 2024, prodhimi i modelit kompakt do të zhvendoset nga Wolfsburg në Puebla diku në vitin 2027.
Meksika nuk është e panjohur me ndërtimin e Golfave, duke prodhuar çdo gjeneratë të mëparshme të markës ikonike. Kur të ndodhë ndërrimi, kjo rrit shanset që variantet më të lira të Golfit të kthehen në SHBA.
CEO i VW Group of America, Kjell Gruner, zbuloi në një intervistë me Automotive News se "prodhimi i tij në Amerikën e Veriut hap mundësi për variante të tjera të Golfit".
Edhe pse ai nuk specifikoi se cilat mund të jenë këto versione, ato ka të ngjarë të jenë më të përballueshme se GTI me çmim 35,865 dollarë dhe R me çmim 50,730 dollarë. Epo, përveç nëse kompania vendos të sjellë më të mirën që ofron linja Golf, e cila do të ishte modeli R wagon.
Gruner shpjegoi se nëse versione të tjera të Golf do të dilnin në SHBA, kompania do të duhej të zgjidhte me kujdes ato që kanë më shumë kuptim nga një perspektivë tarifash.
Deklarata e mëposhtme sugjeron që VW ka të ngjarë të anashkalojë modelin bazë absolut dhe të zgjedhë versione më të pajisura për të ruajtur njëfarë marzhi fitimi:
"Pyetja atëherë është: Cila është tarifa nga Meksika në SHBA? Një tarifë prej 25 përqind për një version fillestar të Golf [në foto këtu] do të ishte e vështirë."
Me VW që zhvendos prodhimin e Golf Mk8 në Puebla, modeli i gjeneratës aktuale ka ende shumë vite përpara. Kjo pavarësisht lançimit në fund të vitit 2019 dhe një rimodelim në fillim të vitit 2024.
Kompania madje ka thënë se mund të vazhdojë shitjen e makinës edhe pasi të mbërrijë modeli plotësisht elektrik Mk9, gjë që kohët e fundit mësuam se nuk do të ndodhë deri në vitin 2030, në rastin më të mirë. /Telegrafi/