VLEN: Përshëndesim vizitën dhe mesazhin e Antonio Costa, integrimi në BE është përcaktimi ynë strategjik
Nga VLEN në një kumtesë për media e përshëndesin vizitën e Presidentit të Këshillit Evropian, António Costa në Shkup dhe e vlerësojnë atë si një konfirmim të rëndësishëm të perspektivës evropiane të Maqedonisë së Veriut.
"Integrimi në Bashkimin Evropian është përcaktimi ynë strategjik dhe aspiratë e gjeneratave të tëra. Vizita e Presidentit Costa është inkurajim për të vazhduar me përkushtim reformat dhe proceset që e afrojnë vendin me familjen evropiane".
"Në këtë drejtim, VLEN do të vazhdojë të japë kontributin e vet institucional përmes zëvendëskryeministrit të parë dhe ministrit për Çështje Evropiane, Bekim Sali, duke e mbajtur Agjendën reformuese në qendër të procesit eurointegrues".
"VLEN mbetet e përkushtuar që, përmes punës, dialogut dhe reformave, të kontribuojë në ndërtimin e një të ardhmeje plotësisht evropiane për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut", thonë nga VLEN.