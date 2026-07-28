LSDM: OBRM-PDUKM nuk mund t'i bind njerëzit në Gostivar se ata nuk kanë faj
OBRM-PDUKM po përpiqet përsëri ta kalojë përgjegjësinë për helmimin e Gostivarit mbi "kuadrot e LSDM-së".
Nga LSDM pyesin Brane Petrushevskin "Çfarë lidhje kanë kuadrot në Gostivar me LSDM-në?".
Nga atje thonë se ata si parti nuk ka qenë kurrë në pushtet në Gostivar. E gjithë Maqedonia e di këtë.
"Ju jeni futur në qoshe. Duhet të dilni dhe ta pranoni të vërtetën. Dhe pastaj do të vijë drejtësia. Atëherë njëri prej jush duhet të mbajë përgjegjësi.
Nuk mund të helmoni një qytet të tërë, pastaj shtatë qytete të tjera, lumenjtë Lepenc dhe Vardar, që helmi të arrijë në Shkup dhe askush nga banda juaj të mos mbajë përgjegjësi.
Grupi juaj i organizuar kriminal OBRM-PDUKM ka pushtetin. Siç mburreshit deri dje në nivel lokal, në nivel republikan, deri te kryeministri, kreu i OKG-së dhe presidenti.
Tani, historitë dhe gënjeshtrat janë të padobishme. Ju mbani të gjithë pushtetin dhe institucionet. Jo shumë më gjatë.
Derisa ta kthejmë pushtetin në duart e qytetarëve. Dhe ju, sipas ligjit dhe para një gjyqësori të pavarur, do të mbaheni përgjegjës për të gjitha krimet", thonë nga LSDM./Telegrafi/