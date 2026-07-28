Petrushevski: Standardet e dyfishta të LSDM-së, BDI-së dhe Taravarit kanë dalë përsëri në pah
"Apeloj që të mobilizohen sa më shumë anëtarë dhe t'i jepet mbështetje Valbonit", tha Filipçe në prag të zgjedhjeve të përsëritura lokale në Gostivar. Filipçe, në thirrjen e tij për mbështetje të Valbon Limanit, thotë se partia ka shanse serioze të jetë pjesë e qeverisjes së ardhshme lokale, me qëllim që të sigurojë mbështetje për të gjithë qytetarët e Gostivarit, tha Brane Petrushevski, deputet i OBRM-PDUKM-së, në konferencën e sotme për shtyp.
"Nëse Filipçe ka harruar, qytetarët e dinë se SDS është qeveria në komunën e Gostivarit së bashku me Ahmetin dhe Taravarin.
LSD, BDI dhe Taravari kanë treguar edhe një herë se për ta përgjegjësia vlen vetëm kur bëhet fjalë për kundërshtarët politikë.
Ndërsa ata kërkojnë dorëheqje dhe përgjegjësi politike nga të gjithë të tjerët çdo ditë, ata ende heshtin dhe nuk kërkojnë përgjegjësi nga kandidati i tyre Valbon Limani”, thotë Petrushevski
Siç vlerësoi ai, udhëheqja lokale që drejton komunën e Gostivarit, e udhëhequr nga LSD, BDI dhe Taravari, dështoi, siç tha ai, të zgjidhë problemin e ujit të ndotur, kështu që institucionet qeveritare duhej të merrnin gjërat në duart e tyre dhe ta zgjidhnin krizën në kohë rekord.
“Uji i ambalazhuar është siguruar për qytetarët, uji po ripërdoret për përdorim teknik dhe në ditët në vijim do të sigurohet që uji të përdoret edhe për pije", shtoi ai./Telegrafi/