VLEN: Me reforma dhe partneritet të fortë, Maqedonia e Veriut avancon drejt BE-së
Takimi i përbashkët i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut me Komisioneren Evropiane për Zgjerim, Marta Kos, konfirmoi edhe një herë se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik i vendit dhe se reformat po zhvillohen në partneritet të ngushtë me Bashkimin Evropian, thuhet në kumtesën e sotme të VLEN.
"Pjesëmarrja e zv. skryeministrit të Parë dhe Ministrit për Çështje Evropiane, Bekim Sali, në këtë takim dëshmon angazhimin e VLEN-it për ta mbajtur agjendën evropiane në qendër të veprimit institucional dhe për të përshpejtuar proceset reformuese që e afrojnë vendin me Bashkimin Evropian.
VLEN është e bindur se procesi i integrimit evropian kërkon përkushtim të vazhdueshëm, vendimmarrje të përgjegjshme dhe zbatim të reformave që sjellin përfitime konkrete për qytetarët. Prandaj, zbatimi i Agjendës së Reformave dhe i Planit të Rritjes mbetet një ndër prioritetet tona kryesore, me synimin që përfitimet e këtij procesi të ndihen nga çdo qytetar përmes institucioneve më efikase, ekonomisë më të zhvilluar dhe një standardi më të mirë jetese.
Bashkëpunimi me Komisionin Evropian do të vazhdojë të forcohet, ndërsa institucionet do të punojnë me përgjegjësi për realizimin e reformave të nevojshme dhe shfrytëzimin maksimal të mundësive që ofron Plani i Rritjes.
VLEN do të vazhdojë të jetë një forcë shtytëse e procesit të integrimit evropian, duke dëshmuar se me punë, përgjegjësi dhe vizion të qartë, Maqedonia e Veriut ecën me hapa të sigurt drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian", thonë nga VLEN./Telegrafi/